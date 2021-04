Ros til Brønnøys innbyggere

Debatt

Vi klarte det igjen. Vi slo tilbake et større smitteutbrudd i Brønnøy.

Vi er ofte flinke til å ytre oss når det er noe negativt, så jeg tenkte det er på sin plass å komme med det positive.To utbrudd har vi nå vist at vi har klart å slå tilbake. Dette hadde vi ikke klart uten at innbyggerne hadde gjort en innsats. Så vi skal alle være stolte å gi oss en klapp på skulderen.Det er mange som blir ekstra rammet når vi stenger ned. Barn, unge, permitterte osv.

De som ikke har stengt ned har også vist at de tar smittevern på alvor.

At vi alle står sammen mot det samme målet, der alle får en bedre hverdag etterhvert er jo bare fantastisk. Dette viser at sammen løser vi det meste.

Vi ser nå forhåpentligvis slutten på denne pandemien og vi kommer etterhvert tilbake til normalen. Mange har kanskje en lengre vei å gå enn andre og da er det viktig at vi også står sammen og støtter hverandre. Før vi kommer til enden av pandemien må vi fortsatt huske de smittevern som gjelder, men dette klarer vi sammen. Det er mye godt å se frem til også når dette er over, og vi skal også da stå sammen og vise at vi i Brønnøy klarer det meste.

Så til slutt. Vær stolt av den innsatsen dere alle gjør og ta vare på hverandre.

Ann Kristin Sletvold