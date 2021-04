Kan vi berge bygdene

Debatt

"Ikkji allj kanj bo på Tårje og Tilrem. Der må vara nå'n på Krekan og i Klavesmarsje og".

Dette er eit gammalt ordtak frå Velfjord som seier mykje om den spreidde busettinga vi hadde her i landet, heilt fram til rundt 1950.

Årsaka til at heile landet var tatt i bruk då, var ganske enkelt at omtrent alle levde av - eller var avhengige av, landbruk, fiske og fangst.

Naturgrunnlaget for desse næringane gjorde at folk måtte bu spreidd, og dei utvikla ein evne til å greie seg under tøffe forhold som i dag er heilt utruleg.

Tidlegare kunnskap og praktisk ferdigheit til til å leve av naturen, er no erstatta med teknologi til nesten alle føremål. Likevel vil vi alltid ha eit grunnleggjande behov for tilgang på mat og varme når det røyner på. I det siste har vi jo fått høyre ein del om såkalla beredskap. Difor er det ikkje så lurt at alle heretter skal bu i Oslo - og eit par tre plassar til.

Dette er likevel ein erkjennelse som ikkje alle tar så tungt. - Vi kan berre importere alt vi treng for ein billig penge, produsert av fattigfolk og frakta hit og dit rundt jorda.

Difor er alle politiske reformar dei siste åra innretta mot ei styrd avvikling i bygdesamfunn og distrikt.

Kan vi gjere noko for å berge bygdene.

Sjøl i gode og velfungerande småsamfunn reiser jo unge folk ut for å utdanne seg, men få kjem tilbake. Konsekvensen av dette er at "ikkje flyttbare næringar" - som landbruk, kystfiske, oppdrettsnæring, energiproduksjon, reiseliv m.m. manglar folk. Det same vil etter kvart også bli eit stort problem for å oppretthalde tjenesteyting og omsorg på eit akseptabelt nivå.

Det finst idag ein god del tiltak som er meint for å bremse på fråflytting og sentralisering. Mange av desse ordningane er innfløkte, kortvarige eller manglar pengar for å få serleg effekt.

Kva om ein heller rett og slett berre betalte unge folk mellom 20 og 50 år eit "aktivitetstilskot" for å busette seg og delta i samfunn og næringsliv utover bygdene?

Denne samunnsløna måtte då vere såpass høg at mange unge såg store fordelar i å etablere seg der det no er stor mangel på folk i "produktiv alder". Ein kunne i første omgang starte med nokre prøveområde for å sjå om eit slikt tiltak gav positive resultat. I alle fall må det no snart bli økonomisk leveleg for unge folk å starte opp og drive landbruk i distrikta.

Dersom nedlegginga av gardsbruk skal fortsette som nå, vil fundamentet for levedyktige bygdesamfunn bli borte.

Då vil det bli folketomt fleire plassar enn på Krekan og i Klavesmarsje.

Steinar Hansen