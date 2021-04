Helgeland tingretts tilbud på Sør-Helgeland

Debatt

Fra 1. mai i år er i henhold til stortingsvedtak i desember i fjor Brønnøy tingrett formelt nedlagt. Det gamle sorenskriverkontoret i Brønnøysund er nå blitt det ene av tre likestilte bemannede rettssteder i den nyopprettede Helgeland tingrett. Som sorenskriver der har Domstoladministrasjonen uten utlysing av embetet, ikke uventet overlatt ansvaret til den tidligere felles sorenskriver for alle de nedlagte tingrettene på Helgeland.

Det som i denne forbindelse likevel er viktig å understreke er at stortingsvedtaket forutsetter at sorenskriverkontoret på Rådhuset i Brønnøysund fortsatt skal bestå, med de samme oppgaver og samme bemanning som før.

For lokale brukere av tingrettens tjenester innebærer dette at man fortsatt kan ta kontakt med og søke samme praktisk hjelp på tingrettens kontor på Rådhuset i Brønnøysund som før. Gjennom en fortsatt oppslutning om og aktiv bruk av kontoret kan vi alle være med på å trygge opprettholdelsen av dette viktige lokale statlige tjenestetilbudet.

Nyordningen er av stortingsflertallet forsvart med at også aktiviteten i Brønnøysund gjennom satsing på bruk av ny teknologi og samordnet saks- og oppgavefordeling mellom rettsstedene, nå vil bli styrket, slik at både dagens og fremtidige ansatte ved kontoret vil være sikret trygge og utfordrende arbeidsoppgaver, til beste for lokalsamfunnet. Det er selvsagt lov å håpe at dette også vil skje, selv om sentraliseringsmanien fortsatt synes å herske både i statsapparatet og i de politiske partier.

Den siste saken ved Brønnøy tingrett er nå avviklet og det er neppe lenger noen veg tilbake. Nødvendige IKT-omlegginger er allerede gjennomført og i tiden fremover vil det måtte bli foretatt en rekke juridiske og praktiske tilpassinger til at tre rettskretser er blitt slått sammen til en. Her ligger det både farer og muligheter for fremtiden. For egen del vil jeg i fortsettelsen følge nøye med i hva som nå skjer på dette området.

Hvilke løsninger som nå velges vil kunne ha avgjørende betydning for det fremtidige domstolstilbudet på Sør-Helgeland. Jeg oppfordrer derfor våre lokalpolitikere, lokalt næringsliv og alle brukere av tingrettens tjenester til å engasjere seg i disse spørsmålene og da særlig være på vakt mot nye administrative fremstøt som rokker ved det Stortinget har lagt til grunn.

Roald Tørrissen

Sorenskriver ved Brønnøy tingrett 1994 - 2016