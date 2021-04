Ungdommen vil til Campus BLÅ Folkehøgskole

Debatt

Jobb- og verdiskaping knyttet til ressurser i havet er en av de viktigste bærebjelkene for fremtidens velferdssamfunn i Norge. Her har Norge kanskje verdens beste utgangspunkt! Eksportverdien av sjømat er doblet de siste 10 årene og er nå på over 100 milliarder kroner årlig, og potensialet fremover er kjempestort. Ny kunnskap, utnytting av nye marine arter og klatring i verdikjedene kan bety en firedobling i verdiskaping og en økning på rundt 90 000 arbeidsplasser mot 2050.

Et slikt potensiale kan bare utløses gjennom økt satsing på forskning, utdanning og kompetansebygging. Det er spesielt langs kysten i Nord-Norge at potensialet for stor vekst er til stede. Her er de klimatiske og arealmessige forholdene gunstige, og her finnes allerede sterke kompetanse- og næringsmiljøer som har betydelig produksjon, innovasjon og eksport knyttet til sjømat i dag. Men for å utløse potensialet trenger vi mer kunnskap og flere folk som ønsker å jobbe i næringen. Dette krever nye tanker og organisering.

Paul Birger Torgnes og Campus BLÅ-miljøet på Toft har gjennom en årrekke bygget opp forskning, kompetanse og utdanning knyttet til sjømatnæringen. Dette har bidratt både til rekruttering til bransjen og til økt kunnskap om sjømatnæringen og mulighetene fremover. Her har de etablert Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS, som er et moderne besøks- og kompetansesenter for blå næring, forankret i stedets historikk og med utdanning på alle kompetansenivåer, forskning og innovasjon. Her finnes Havbruksakademiet (videregående opplæring) og Norsk Havbruksfagskole.

Nå planlegges et helt nytt tilbud i norsk sammenheng - Campus BLÅ Folkehøgskole (CBF). Ingen av landets folkehøgskoler har havet som hovedfokus, til tross for betydningen dette har for landets nærings- og samfunnsliv. CBF har etter vårt syn en naturlig plass i miljøet på Toft og er et viktig steg videre for å fange ungdommens interesse for havnæringene. Et slikt tilbud vil bidra til at enda flere unge får kunnskap om havets muligheter og interesse for potensialet som ligger i å utnytte havets ressurser.

En undersøkelse som er gjort for å se på interessen for et slikt tilbud blant unge, gir svært positive signaler. 76 prosent av unge mellom 16-17 år som svarte på undersøkelsen, sier at de kunne tenke seg å gå på CBF. Ungdom fra hele landet deltok i undersøkelsen og veldig mange fra Øst- og Vestlandet har interesse for et slikt tilbud. Dette viser at CBF vil kunne motivere ungdom fra hele landet til å se mulighetene i havet og føre Norge inn i en blå og bærekraftig fremtid. Dette er helt nødvendig for å kunne utløse mulighetene for økt verdiskaping fra havet.

LO og NHO i Nordland støtter arbeidet med etablering av Campus BLÅ Folkehøgskole på Toft. Utdanningsdirektoratet og Folkehøgskolerådet bør si ja til etablering av en BLÅ folkehøgskole og det må bevilges nødvendige midler til oppstart av tilbudet snarest mulig. Campus BLÅ på Toft er klar – det samme er ungdommen i Norge!

Rita Lekang, regionleder LO Nordland

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør NHO Nordland