Om trøbbel og trenering

Debatt

Det nærmer seg oppgradering av Trælvikosen og Sundshopen i Sømna som stoppunkt i regi av Nasjonale turistveger. Det er både hyggelig og bra.

Over 250 rasteplasser og utsiktspunkt på 18 unike vegstrekninger i hele landet er etterhvert blitt oppgradert for milliarder av kroner i løpet av de snart 30 år som har gått siden oppstart. Analyser viser at reiselivsbedriftene langs Nasjonal turistveg har fått økt verdiskaping med over 50 prosent (Jfr Årsmelding Nasjonale turistveger 2020).

Fra den planlagte rasteplassen i Trælvikosen kan en skue Torghatten i det fjerne. Torghatten er sammen med ni andre definert som særskilt attraksjon i den nasjonale turistveg-satsingen. Det har den vært i snart 30 år.

Det har så langt vært gjort to forsøk på å få til en utvikling av dette unike turistmålet. Første gang i 2005, andre gang i 2014. Nå er håpet at en kan komme i gang i løpet av 2023.

Det forutsetter imidlertid at Per Kåre Hatten ikke lykkes med sine bestrebelser på ytterligere trenering.

Før siste valg meldte Hatten seg inn i Senterpartiet. Da gikk det ikke lang tid før hele Senterpartigruppa i kommunestyret stemte for en ytterligere utsettelse av prosjektet i Torghatten. Det skjedde høsten 2019. Heldigvis lyktes han ikke, Sp tok til vett, men Hatten gir seg ikke.

De fleste som har vært ved Torghatten i juli måned har opplevd at både mangel på parkering og toaletter skaper uholdbare situasjoner. Når vi nå forsøker å hindre samme situasjon i 2021 ved å utvide vår parkering og bygge nytt servicebygg ved Torgarhaugen, så er Per Kåre frampå med nye treneringsforsøk.

Nå har han skaffet seg advokat som villig skriver brev på hans vegne. Timepris kr 2250,- + moms. Advokatregningene har allerede i år passert 70.000 kroner.

Krangelen går fortsatt på en parsell som ligger på parkeringsplassen nedenfor Torgarhaugen. Her har Hatten i et par år hatt liggende noen kampesteiner som han fikk plassert på det han hevder er hans eiendom. Faktum er imidlertid at denne grusflekken byttet Hatten bort med et jordstykke i forlengelse av egen åker i 1997. Gjennom sin kostbare advokat hevder han at dette signerte makebyttet ikke er gyldig. Samtidig treneres alle forsøk på å få en rettslig prøving av tvisten. Denne treneringa av både Jordskifterett og Forliksråd har pågått i tre år.

At det samme makebyttet er en konkretisering av en tinglyst veirett, ignoreres også like arrogant.

Og det er ikke bare vi som plages. Statens vegvesen har nå konkludert med at en ikke kommer noen vei med planlagt prosjekt før det foretas en ekspropriasjon. Dette koster både tid og penger, og motpart er igjen legendariske Per Kåre Hatten.

Nå har Brønnøysunds Avis allerede skrevet mange spaltemeter om denne saken. Jeg er likevel usikker på om folk flest forstår alvoret i en kommune der reiseliv er et satsingsområde.

Dette er et partsinnlegg og må gjerne oppfattes som det. Alle relevante fakta som det vises til i dette innlegget er imidlertid oversendt Brønnøysunds Avis og kan gjerne offentliggjøres.

Mitt håp er at neste gang en journalist skal skrive om denne saken, spør Per Kåre Hatten om hva han egentlig ønsker å oppnå. Han skryter sjøl av at han og familien eier over 1.000 mål grunn ved og rundt Torghatten. At han bruker så mye tid og ressurser på å lage trøbbel på en grusflekk på 880m2 som han ikke kan bruke til noe fornuftig, det er for oss helt uforståelig.

På vegne av Torgarhaugen as

Iver Dreiås

Daglig leder

