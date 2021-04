Forskningssjefens «dernier cri» og Helgelandssykehuset

Debatt

Forskningssjefens avisinnlegg

Avisinnlegg fra en nyansatt forsknings- og innovasjonssjef for Helgelandssykehuset HF, må sees på som en «jippo». En kvalifisert søknad og engasjement for en stilling i nærings – og organisasjonslivet i Rana og for Rana Utvikling.

Forskningssjefen mener fremtidige prosjekter med nye digitale plattformer og utstyr for medisinsk fjerndiagnostikk, vil fronte medisinsk utvikling i årene fremover og komme pasientene til gode. Samme entusiasme har vi sett over de siste 20- 30 år.

Noe har kommet for å bli, med klare begrensninger. Andre prosjekter har forsvunnet ut. Mye av prosessutvikling er kommet ved bruk «maskinlæringsalgoritmer»/«kunstig Intelligens», med tilpasset programvare. Produkter som har skapt mye fascinasjoner, visjoner og «le dernier cri»; og mye har også gått i søpla.

Desentralisert spesialisthelsetjenester inn i alle hjem

I sin artikkel har Ph.d., EMM, Herald Reiersen kommet med en visjon om fremtidig «Mobil spesialisthelsetjenester» på Helgeland, om «Helse-rom» og om «Medisinsk utstyr for fjerndiagnostikk». En fortelling som med noe edruelighet burde ha vært tillagt grad av reservasjon.

Utbygde innovasjonsplattformer med blant annet videokonsultasjoner for pasienter har pågått en tid og har avdekket klare begrensninger ved bruk av digitale plattformer og ved bruk av diagnoseverktøy. Tjenesten er i hovedsak egnet i byer og tettbygde strøk av landet; for i tillegg til nettbaserte konsultasjon, å kunne gi pasienter nødvendig oppsøkende tjeneste, og om nødvendig henvise til observasjon ved fagsterke sykehus.

Helserom

Pasienter som bor i avstander fra sykehus, kan i kritiske øyeblikk av sitt liv, miste dyrebar tid og helse ved videokonsultasjoner fra sine hjem eller fra et «Helserom» på Lovund. Pytt, pytt !

All innsats er tjenlig for Ranas utvikling, for teknosykehuset i Rana og for desentralisert spesialisthelsetjeneste med digital fjerndiagnostikk ut til alle hjem på Helgeland.

Vi hører stadig gjentagelse fra administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir: «Vi gjør ikke dette for Rana, men for hele Helgeland.»

Et sørge for-ansvar

I et «sørge for.ansvar» for syke mennesker, er det stor innsats i tekno-utvikling, innen helsenett, for å dedikere og analysere lungelyder ved bruk av digitale stetoskop og kunstig intelligens.

Store investeringer og kostnader for satsing av mobile spesialisthelsetjenester ut til alle hjem, må tas med i helsekostnadene for påført tidstap og helsetap frem før behandling ved fagsterkt akuttsykehus på Tovåsen.

Vi bør lære at all intellektuell bevegelser og fascinasjoner ved utvikling av medisinsk teknologi, ved maskin- lærings-algoritme/ kunstig intelligens, trengs kognitiv styring.

De fleste sykdommer trenger sykehusbehandling

Sykdommer med behov av spesialister, gis ingen hjelp ved «mobil Spesialisthelsetjeneste eller bruk av fjerndiagnostikk».

Hjerte -, lungesyke pasienter og pasienter med infeksjonssykdommer, ved hjerneslag /sterke hodesmerte/kramper eller med komorbide (sammensatte) sykdommer, får ingen hjelp av spesialister ved digitale innovasjons-plattformer.

Hvor mye penger vil vi investeres for begrenset nytteeffekt ved mobil spesialisthelsetjenester, for en sprett bosetting langs kysten.

Lengste ambulanse-distanse til Hovedsykehuset på Helgeland vil være for beboerne på Træna og fra Sømna, på henholdsvis 1 time -10 min og på 1 time 37 min frem til sykehusbehandling på Tovåsen.

Pasienter fra Sømna vil få akuttbehandling ved forsterket akuttmedisinsk DMS (distriktsmedisinsk senter) i Brønnøysund, med spesialistpoliklinikk, intermediærsenger, fødestue og dialyse for alvorlig nyresykdommer; ved hemodialyse, alternativt peritonealdialyse.

Nasjonal helsenett-utvikling

Nasjonal helseteknologi med digital utvikling, forskning og innovasjon for et hovedsykehus for Helgeland på Tovåsen, vil utvikles i samhandling med øvrige sykehus i Trøndelag og Helse nord.

Dette vil utvikles i fellesskap med all nasjonal innovasjon og nettverksutvikling, med forskning og fagutvikling i norsk helsearbeid.

Harald Nyberg