Akvakultur og gyteområder - tilgjengelig kunnskap og manglende datagrunnlag

Debatt

At det sør i Toftsundet er et gyteområde for vill torsk har vært allment kjent i generasjoner og er nokså åpenbart for alle som ferdes eller fisker i området i gyteperioden. Som et av de viktigste gyteområdene i kommunen har det også bidratt til fremveksten av selve tettstedet Toft. Mer overraskende er fraværet av disse grunnleggende opplysningene i planer og diskusjoner som berører sjøarealene.

Mer konkret gjelder dette området fra sør av Gåsholmene til Kvernen i Toftsundet, Fra Selvågen til Storøysundet, samt området fra Brennholmen og nordover mellom Småværet og Burøya (se kart). Fisken siger inn fra sørvest og trekker helt nord til Kvernen – side om side med det planlagte landanlegget – før den igjen, utgytt, siger tilbake. Ta gjerne en tur i gytesesongen for å se hvor fangsten foregår (garnsettinger og håndsnøre). Det er innenfor dette området (Gåsholmene) at det er levert inn en søknad om torskeoppdrett.

Datagrunnlag uten faktainformasjon

I det datagrunnlaget som Fiskeridirektoratet tilbyr gjennom kart over kystnære data er i dag gyteområder i det aktuelle området påført som mindre isolerte flekker, og ellers trukket langt nord i sundet. Dette stemmer ikke med fangst, observasjoner eller beskrivelser av hva et gyteområde omfatter (fra voksen gyteklar fisk samles). Fiskeridirektoratet innrømmer da også at dette er usikker informasjon basert på tolkninger av gamle intervjurunder. De er også klar over at fisket i gyteperioden foregår utenfor de markerte områdene i kartet, basert på observasjoner av garnsettinger. Havforskningsinstituttet har på sin side tatt prøver i det utvidede området og «gjort funn av større mengder nygytte egg». Altså en klar indikasjon på at det her er et gyteområde.

Grunnen til at dette ikke er påført dagens kartdata blir blant annet forklart med at det her er snakk om «innsigstorsk» - mobile kysttorskbestander - og at disse foreløpig mangler et eget kartlag i dagens kartdata. Altså at dagens kartdata ikke kan benyttes som dokumentasjon på villtorskens faktiske gyteområde her. Derimot har mer stasjonære bestander «fjordtorsk» et eget kartlag – Gytefelt torsk MB – slik det kan sees i Torgfjorden. Her har gyteområdene fått en større og mer sammenhengende utstrekning.

Verken fiskere og andre lokalt kjente, Fiskeridirektoratet eller Havforskningsinstituttet kan derfor bekrefte hva dagens markeringer av gyteområder sør i Toftsundet faktisk indikerer eller bidrar med av reell informasjon. Men alle vet at villtorsk gyter der, og det finnes fangstgrunnlag, observasjoner og prøvetagninger som indikerer det virkelige gyteområdets utstrekning. Dette er et viktig kunnskapsgrunnlag som til nå verken har kommet fram i planene for sjøarealene eller i diskusjonene om akvakultur. Og selv om man underveis i arbeidet har valgt å se bort i fra det kunnskapsgrunnlaget som her faktisk finnes, kan ingen benekte at villtorsken her har et gyteområde. Ei heller at de to inntegnede akvakulturarealene dekker begge innsigsløpene.

Landbasert akvakultur og utslipp

Vi er mange som ønsker landbaserte akvakulturanlegg fremfor sjøbaserte. Da med tanke at det fremstår mer miljøvennlig – i hvert fall sett i forhold til luseproblematikk, rømming og utslipp.

Landbasert akvakultur omfatter flere typer anlegg. I dette tilfellet er det planlagt et gjennomstrømningsanlegg med partikkelfiltrering. Utslippsvannet er ikke rent i betydningen fritt for næringsstoffer. Filtrenes renseeffekt oppgis av Miljødirektoratet for eksempel å være 16 prosent for nitrogen, 23 prosent for fosfor og 34 prosent for organisk karbon. Det er derfor betydelige mengder næringsstoffer som likevel tilføres resipient fra et så stort anlegg.

Bruk gjerne Miljødirektoratets egen beregningsmodell for landbaserte anlegg med gjennomstrømning og legg inn omsøkt biomasse. Eller se på TEOTIL-modellen for å sette dette i perspektiv: ordinær produksjon av ca. 780 tonn laks kan sammenlignes med næringssaltutslipp fra en by med mellom 7 800 og 11 700 innbyggere. I det planlagte anlegget ble det i første omgang nevnt produksjon av 10 000 tonn laks. Selv om vi trekker i fra filtreringseffekten skjønner vi at det er snakk om store mengder næringssalter som, i oppløst form, tilføres sjøarealene.

Det finnes også landbaserte akvakulturanlegg med resirkulering, der RAS2 er den varianten med de laveste utslippsverdiene. Selv om kostnadene også blir høyere er det for eksempel slike anlegg som nå bygges i Danmark. Kanskje er det deres erfaringer med markedsføring som gjør at de ser en merverdi knyttet til klassifiseringen av «Miljølaks». De har nok også et litt mer langsiktig fokus i sine investeringer, men fremstår samtidig som mer innovative innen utviklingen av «grønne» produkter og har allerede blitt verdensledende på områder som vindkraft.

Bærekraft

Miljø har fått større oppmerksomhet i de senere årene og bærekraft er for tiden et av de mest brukte begrepene. Det har også blitt trukket inn i den lokale debatten uten at innholdet har vært veldig tydelig. Med tanke på utslipp fra det planlagte landanlegget inn i de sjøarealene villtorsken gyter og plassering av et sjøbasert anlegg for oppdrettstorsk i det samme området, må bærekraften bli mer tydelig vurdert og beskrevet fra begge hold. En konsekvensutredning hører til.

Det passer samtidig å minne om de bærekraftsmålene som politikerne og landet har forpliktet seg til, i denne saken spesielt punkt 14. Måling av bærekraft og miljøeffekter har derfor høy aktualitet og er noe det blir arbeidet med akkurat nå. Flere torskebestander er allerede under press og kan få et sterkere juridisk vern fremover.

Arealplanlegging kan være en nyttig del av dette, men naturgitte gyteforhold er her en konstant av varig verdi som i motsetning til akvakultur ikke kan flyttes eller tildeles alternative arealer gjennom kommunale planer og vedtak. En ting er å ta et begrunnet valg basert på tilgjengelig kunnskap, en helt annen ting å overse eller benekte at dette kunnskapsgrunnlaget finnes.

Så hvordan beregnes miljøeffektene og ivaretakelsen av bærekraft i dette tilfellet? Innsyn i saksbehandlingen med de avveininger og vurderinger som legges til grunn for anbefalingene og beslutningene er av stor interesse, også i det offentlige rom. Kunnskaps- og faktagrunnlaget er en viktig del av dette.

Skitt (stemme-)fiske!

PS. Ifølge regjeringens veileder for planlegging i sjøområdene har kommunen selv en viktig funksjon i å få fram informasjon og å sikre at planene er oppdaterte og har riktig detaljeringsnivå i forhold til det som foreligger av kunnskap. Planlegging av områder til akvakultur skal bli vurdert i et større, helhetlig perspektiv. Det er også anledning til å revidere planen eller deler av denne oftere ved behov

Johan Nordvik

Robert Magnussen

Edmund Sandholm

Julian Andreassen

Sverre Karlsen

Knut Karlsen

Odd-Terje Dybos

Tor-Inge Larsen

Alf Pettersen

John Ronny Andersen

John Rune Martinsen

Per-Kåre Sortland

Håvard Larsen

Terje Bertelsen