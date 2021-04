Å markedsføre en vare...

Debatt

Som ihuga kritiker av funksjonen til den etter hvert så kjente AMS-strømmåleren, synes jeg det er interessant å følge anskaffelsesprosessen og markedsføringen av dette produktet.

Vanligvis må en næringsaktør som lager og ønsker å selge sitt produkt, konsultere en lov som regulerer både reklame og pris, nemlig markedsføringsloven. Den har bestemmelser om det meste innen handel og vandel, også hva skjer om man bryter loven.

Da kraftbransjen lanserte sitt nye produkt, AMS-måleren, og drev sin reklamekampanje med uttrykk som "gir kundene mye bedre kontroll..." så må det rent juridisk forstås slik at dette må gjelde alle kunder. Dette uttrykket, "kundene," går ofte igjen i produktbeskrivelsen. Ja nettselskapet Linea bruker fortsatt uttrykket i sin jakt på å overbevise oss skeptikere om at produktet er uovertruffent!

Hvis det nå var slik at produktet ville være bra for alle, ville alt være såre bra og alle ville være fornøyde. Men, som jeg tydelig har vist i tidligere innlegg, så er det ikke slik at uttrykket "kundene" omfatter alle de tusener som ved strenge pålegg har fått installert dette apparatet i sine bosteder. Det er nok ganske mange bare i Linea sitt nettområde som ikke har smarttelefon, som ikke har pc og tilgang til internett, og som dermed er utelatt fra å bruke de mulige fordeler som dette apparatet skulle gi.

En slik lemfeldig omgang med reklameuttrykk vil uvilkårlig gi oss kunder inntrykk av at her er det noe som ikke stemmer helt. For å klargjøre: Reklamespråket for produktet stemmer ikke med produktets prestasjoner. Reklamespråket sier ikke noe om at en stor gruppe mottakere er utelatt. Kraftbransjen må gi mange kunder pålegg om å kjøpe og lære å bruke smarttelefon samt å bruke internett for å få den fulle nytte av produktet. Dette er selvsagt utopi. Kritikken må vi da rette mot enten reklamespråkmakerne eller produktet.

Undringen og forbauselsen økte betraktelig da Linea nå, flere år etter at måleren er installert, fortsatt bruker de samme argumenter og det samme reklamespråket. Det skulle jo tyde på at kraftbransjen, kanskje kan heve seg over de klare regler som markedsføringsloven setter på dette viktige punktet.

Det neste punktet som er viktig å få belyst, har sitt utspring i markedsføringslovens § 10. Den sier at den som selger varer, tjenester eller andre ytelser til forbrukerne skal så langt det er mulig informere om pris. Per i dag er jeg ved gjentatte forespørsler til kunder enda ikke fått høre om noen som har fått forelagt pris på AMS-måler, eller fått forelagt en plan for hvordan den enkelte kunde skal betale.

På landsbasis dreier dette seg om et betydelig beløp, ca 10 milliarder kroner. Dette beløpet pålegges kundene å betale, men ingen konkret plan er offentliggjort for hvordan dette skal skje.

Jeg er nok ikke alene om å forundres og egres over denne forretningspraksisen som bransjen bedriver. I vanlig næringsvirksomhet ville lovverket trå i kraft med sine virkemidler hvis aktørene opptrådte slik som ovenfor beskrevet.

Det er nå foretatt en henvendelse til Forbrukertilsynet om en juridisk vurdering av forretningspraksisen som kraftbransjen driver.

Vi forbrukere står fritt til å velge kraftleverandør, og velge den som synes å gi flest fordeler, også økonomisk. Men når det gjelder distribusjonen av kraften, er vi prisgitt ett selskap. Her på Helgeland heter det som kjent, Linea. Dette selskapet har monopol på å føre strøm fram til meg som forbruker.

Derfor er det viktig både for bransjen og oss forbrukerne å etablere en trygg grunn med hensyn til tillit og tiltro. Ikke minst gjelder dette nettselskapet som med sin monopolsituasjon må forsøke å bygge tillit til sine kunder.

Arild Aune