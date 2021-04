Ja til det planlagte landanlegget på Toftøya

Vi må sørge for at morgendagens kompetansearbeidsplasser innen sjømat, som våre ungdommer utdanner seg til, blir å finne i Brønnøy!

Debatt

I en kommune som i stor grad har statlige og offentlig arbeidsplasser, der vi år etter år må kjempe med nebb og klør for å beholde barnehager og skoler, der antall barnefødsler er spådd til å stupe i årene fremover, er det med stor glede jeg leser planene til Aquaculture Innovation om et stort landbasert akvakulturanlegg på Toft. Planene, som blant annet omfatter settefiskanlegg og matfiskanlegg, slambehandlingsanlegg, fôrfabrikk, slakteri og havn, vil bli både kjærkomne arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen, og vil samtidig generere store positive ringvirkninger for lokale bedrifter. Tjenestekjøp hos ulike leverandører vil føre til økt antall arbeidsplasser, økning i arbeidsplasser vil føre til en mer attraktiv kommune, mer folk til kommunen, muligheter for flere barnefødsler, og flere barn og unge. Disse samfunnsøkonomiske forholdene må tas i betraktning når man vurderer om en etablering av et nytt anlegg kan være positivt for kommunen.

Forrige uke kom suksessnyheten om at Havbruksakademiet på Toft har rekordhøyt antall søkere til sin skole, og i tillegg er 50 prosent av søkerne jenter. Søkerne er unge mennesker som ønsker seg en jobb og karriere innenfor havbruk, og da må de arbeidsplassene finnes her. Om de ikke finner dette i nærområdet flytter de ut av kommunen, og vi mister dem. Vi må sørge for at morgendagens kompetansearbeidsplasser innen sjømat, som våre ungdommer utdanner seg til, blir å finne i Brønnøy!

Skjæret i sjøen er imidlertid at det alltid er utfordringer knyttet til inngrep i naturen når man skal bygge ut et industriområde, og følgelig også i denne saken. Vi i Høyre mener ivaretakelse av naturmangfold er viktig, men mener samtidig at man av og til må komme til løsninger der de samfunnsøkonomiske faktorene må veie tyngst. I denne saken mener vi at etableringen av det landbaserte anlegget, med arbeidsplasser og ringvirkninger for hele vår kommune, veier tyngst.

Aquaculture Innovation har skissert at de både skal ivareta naturmangfoldet i området så godt som mulig, samt at de skal legge godt til rette for tursti og økt friluftsliv i området. Dette vil gjøre Toft mer attraktivt, både med tanke på økt bosetting, arbeidsplasser, lokal utvikling og som turmål.

Er det noe vi i Brønnøy kommune sårt trenger, så er det positivisme, kompetansearbeidsplasser og skatteinntekter, i kombinasjon med bolyst, attraktivitet og gode naturopplevelser.

Til syvende og sist handler alt om barnefødsler, opprettholdelse av barnehager, skoler og helsetilbud, det handler om lys i husan, og om arbeidsplasser, slik at flest mulig kan nyte den vakre naturen vi har her i Brønnøysund.

Med vennlig hilsen

Janitha Ormøy Singdahlsen

Brønnøy Høyre