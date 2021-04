Når myndighetene brutaliserer samfunnet

Debatt

Det var nylig kontroll ved et fiskebruk i Lofoten. Dette for å sjekke at fiskere og fiskemottak fulgte gjeldene lover og bestemmelser. Diverse tilsyn var representert i kontrollen.

Bevæpnet med skarpladde pistoler med ekspanderende prosjektil inngikk politiet som en del av kontrollstyrken. Politioverbetjent Per Thomassen ved Nordland politidistrikt sier i ettertid at politiet var der for «å beskytte seg selv» og for å «ivareta tryggheten til innbyggerne».

Hendelsen og ikke minst forklaringen i etterkant reiser en del spørsmål om hvilken utvikling og virkelighetsoppfatning som råder hos offentlige myndigheter. I særdeleshet gjelder dette for ordensmakten som bærer våpen og er gitt myndighet til å vurdere når det skulle være legitimt å bruke dette mot innbyggerne.

Det faktum at politiet var til stede med skarpladd våpen, må jo nødvendigvis bety at den myndighet som fattet den beslutning, anså at det var behov for denne bevæpningen. Det må derfor være legitimt å spørre, hvem er det politiet ser for seg at det kan bli behov for å skyte på et fiskemottak i Lofoten? Hvem er det politiet ser for seg at de skal måtte beskytte seg mot på dette fiskemottaket? Hvem er det på fiskemottaket de ser for seg at innbyggerne trenger beskyttelse mot? Har det tidligere forekommet hendelser på slike kontroller som skulle tilsi at det var behov for våpenbeskyttelse eller har denne trusselvurderingen kun opphav i fantasien? Beslutningen om bevæpning virker ikke rasjonell.

Den trusselvurdering som politiet her har lagt til grunn bryter kraftig med den tradisjon og tillit som har eksistert mellom ordensmakt og den jevne innbyggere i vårt land. Folk stiller seg undrende og vantro, og kan verken dele eller feste tillit til verken vurderingene, eller de etterfølgende forklaringer.

Denne saken fanget nyhetsbildet som en kontroll av fiskeriene, men den er langt alvorligere enn som så. Det er tillit, eller ikke tillit til politiet dette egentlig handler om. Det er all grunn til å spørre seg om det jeg vil beskrive som en amerikanisert utvikling har aksept i bredden av den norske politistyrke, eller om den drives frem av et mindretall i politidirektoratet? Videre om dette er en utvikling som er ønsket av politikerne? Og sist, men mest, ønsker innbyggerne en slik utvikling?

Ola-Jørn Tilrem