Grunneiere i Småværet vil bli hørt!

Debatt

Ifølge plansjefen i Brønnøy kommune sin uttalelse i BAnett.no torsdag 15. april må «grunneiere bruke sin rett til å uttale seg når arealplanen legges ut på offentlig høring».

Grunneiere vil selvsagt uttale seg! Det forutsetter dog at man får kunnskap om prosesser som er i gang.

Se på vedlagte kartutsnitt fra kommunens egen kartside. Det lille øyværet som ligger innhyllet i kommunens vedtatte akvakulturplan, er Småværet inkludert Gåsholman. På tre sider skal det nå etableres oppdrettsindustri.

1) Industripark Toft med minst 110 merder på land, nytt stort kaianlegg, nytt slakteri mm.

2) Gåsholman med torskeoppdrett og hele 10 merder i rekke plassert på A 27.

3) Og hva er i planene for område A 28? Er det allerede avklart? Noe under planlegging her?

Se på kartet og tenk over Brønnøy kommunes egne etiske retningslinjer:

“Brønnøy kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, pålitelighet og åpenhet i all sin virksomhet.”

Et betimelig spørsmål som må stilles. Er det rimelig å forvente at Brønnøy kommune tar seg bryet med å varsle grunneiere som berøres av planene? – Enorme planer som berører oss for all fremtid!

Er en annonse i lokalavisen og en høringssak på kommunens hjemmeside tilstrekkelig i forhold til å varsle grunneiere som omringes av oppdrett? I så fall har alle med eiendom i Brønnøy kommune grunn til å føle seg utrygge.

Brønnøy kommune kan hvis de vil

Som to av eierne i Småværet får vi jevnlig brev og varsler fra Brønnøy kommune. Vi får endringer på eiendomsskatt, fakturaer, varsel om feiing, varsel om tilsyn, renovasjonsgebyr for hytterenovasjon for å nevne noen eksempler. Vi er kontaktbare - alle som en!. Vi kan ta imot Digipost, eller mobilvarsel. Brønnøy kommune vet hvem vi er.

I våre hjemkommuner fungerer et enkelt SMS-varsel. De er i stand til å varsle befolkningen - være seg veiarbeid, stenging av vann, sprenging i nabolaget osv. Både smått og stort får vi varsel/brev om.

Planlegging og vedtak for «slukkede lanterner»?

Ny arealplan i Brønnøy er derimot både planlagt, utredet og vedtatt helt uten at noen av oss grunneiere er blitt forsøkt kontaktet. I formannskapets møte onsdag 14. april ble det faktisk sagt at arealplanarbeidet i kommunen har pågått helt siden 2011.

Har grunneiere som berøres så sterkt som vi i Småværet blitt kontaktet i denne 10-årsperioden? Nei!

Codfarm AS/Norsk havbrukssenter har gjort massive grunnundersøkelser på Gåsholman i perioden 8. mai til 17. september 2019. Ble grunneiere kontaktet i forbindelse med undersøkelsene? Nei!

I juni 2020 ble området A27 og A28 vedtatt som akvakulturområde i arealplanen for Brønnøy kommune. Har vi grunneiere blitt kontaktet i høringsperioden. Nei!

Når høring om etablering av torskeoppdrett ved Gåsholman ble lagt ut på høring i februar 2021, ble grunneiere kontaktet? Nei!

Burde kommunene varslet oss grunneiere om pågående planer i dette tilfelle? Har kommunen fulgt sine egne etiske regler? Eller er det opp til hver enkelt å følge med høringer på kommunens hjemmeside for å sjekke ut om det finnes noe som angår dem der?

Selvfølgelig vil grunneiere og andre interessenter både vite om, og uttale seg på saker som angår dem. Det forutsetter da selvsagt at man er kjent med hva som planlegges.

Nå møtes våre spørsmål og innsigelser med argumentasjon om at planene allerede er vedtatt.

Er dette virkelig slik Brønnøy kommune ønsker å behandle folk?

Vi mener at A27 og A28 må ut av arealplanen, og at all satsing på akvakultur legges på det landbaserte anlegget på Toft.

Med hilsen



Bjørg Nilsen og Benthe Nilsen

Grunneiere Småværet