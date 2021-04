Skal vi vernes bort fra kysten?

Debatt

Dette spørsmålet må stilles, etter at Statsforvalteren i Nordland har levert en innsigelse mot reguleringsplanen på Toft. Hvis denne innsigelsen blir stående, betyr det at vi går glipp av 200 arbeidsplasser og ny næringsvekst i Brønnøy kommune. Også på Vega og andre steder på Sør Helgeland ser vi at seriøse næringsaktører hindres i å få utvikle sin virksomhet, og regionen går glipp av viktige arbeidsplasser.

Folketallet har gått dramatisk ned på Sør Helgeland. 11960 hadde Nordland og Rogaland like mange innbyggere, i Nordland er folketallet ganske uendret i 2021, mens det i Rogaland nå er dobbelt så mange innbyggere, i samme tidsrom har folketallet på Sør-Helgeland blitt redusert med mer enn ti prosent. I Norge har det økt med femti prosent. Det er ikke til å tro.

Årsakene er sammensatte, men ved å se på de kommunene som har hatt vekst i folketallet langs kysten, er det lett å se at arbeidsplasser er av avgjørende betydning. Vi ser det på Lovund i Lurøy, i Nærøysund og på Hitra og Frøya. Havbruksnæringa spiller her samme rolle som oljenæringa gjorde i Rogaland på syttitallet.

På Sør-Helgeland og i Brønnøy har vi nå en fabelaktig mulighet til å ta del i utviklingen av ei bærekraftig havbruksnæring. Den må ikke glippe. Da er det forstemmende å se at Statsforvalteren stikker kjepper i hjulene. Jeg tør våge den påstand at den eneste grunnen til at det finnes noe å verne langs kysten, er at det har bodd folk her. Vi ser det på min fødeøy Vega. Der har folk og ærfugl «bodd» sammen, side om side. Det har forhindret at oteren har spist opp både fugl og egg, og dermed fare for at ærfuglen blir utryddet.

Da selen, steinkobben og haverten ble fredet, vokste bestanden kraftig. Det bidro igjen til at steinbiten, som er mat for sel, ble minimert, noe som igjen bidro til en kraftig vekst av kråkeboller og en sterk reduksjon i tareskogen, som igjen er viktig skjul for ville fiskestammer. Dette viser hvordan økosystemene henger sammen og at konsekvensene ved å gripe inn i ett ledd, gir uforutsette resultat i andre ledd.

Jeg er bekymret fordi vi ser en økende vilje, i sentralforvaltningen, eller i Oslo, som vi sier på Helgeland, til å verne store områder der verneformålet er uklart. Enda mer bekymringsfylt er det at lokalpolitikere har kastet seg på den samme bølgen. Ja, vi skal ta vare på våre naturverdier, men når vi til stadighet leser at det er vanskelig å få godkjent næringslokaliteter i områder som er satt av til akvakultur, er det grunn til å rope et varsko, i Brønnøy er kun én prosent av det totale sjøarealet satt av til akvakultur, og flere oppdrettsselskap tvinges til å flytte sin aktivitet til andre kommuner. Dette til tross for havbruksnæringen står for godt over 90 prosent av fiskekvantumet som fiskes eller produseres i Brønnøy.

Den største «eksportartikkelen» fra Nordland de siste femti - seksti årene har vært ungdom. Dette gjelder i enda større grad på Sør-Helgeland. Skal vi snu utviklingen, må vi etablere kunnskapsarbeidsplasser. Heldigvis har dagens ungdom alle muligheter til utdanning. Mange er også opptatt av havet. På Toft er det nå etablert et kunnskapsmiljø knyttet til havbruksnæringa, som har stor suksess. Havbruksakademiet tilbyr videregående opplæring innen akvakultur og opplever rekordstor søkning. Ekstra gledelig er at halvparten av søkerne er jenter og at frafallet på Toft er null, mens det på mange videregående skoler ligger over 20 prosent. Skolen har også fått tillatelse til å starte opp med tilbud innen fiske- og fangst, og har i tillegg søkt om tillatelse til å gi tilbud i maritime fag. Norsk Havbruksfagskole som også holder til i miljøet på Toft tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, og Campus BLÅ Folkehøgskole AS er etablert og jobber aktivt for å få godkjenning til å drive en «blå» folkehøgskole med fokus på mulighetene i havet. Dette er en suksessoppskrift som vi må bygge videre på.

Jeg blir oppriktig glad over at ungdom fra Sør-Helgeland kan få svært relevant utdanning i lokalmiljøet. Vi kan også håpe at ungdom fra andre steder trives så godt at de blir i regionen etter endt utdanning. Forutsetningen for å lykkes med å beholde ungdommen, er at vi må tilby dem både lærlingplasser og arbeid. Hvis de ikke får arbeid, vil de dra dit de finner det, og Sør-Helgeland vil fortsette å «eksportere» ungdom.

Dette må vi stoppe. Da må Brønnøy kommunestyre vedta reguleringsplanen for Toft som er i samsvar med arealplanen kommunestyret enstemmig har vedtatt tidligere, og Statsforvalteren må trekke sin innsigelse. Innsigelsen er i hovedsak begrunnet med hensynet til naturmangfold. Undersøkelser som er gjort, viser at artene og naturen på Toft stort sett finnes på hele Sør-Helgeland. Uansett hvor man måtte vurdere å legge et slikt næringsområde, ville man komme i «konflikt» med de samme naturtypene. Vi skal ta vare på natur, men vi skal også bo her og ha noe å leve av. Statsforvalterens innsigelse vil være til hinder for at man skal kunne skaffe arbeidsplasser, sikre vekst og utvikling i regionen. Det nye anlegget på Toft vil være et miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig prosjekt for Brønnøy.

Bjarne Mørk-Eidem