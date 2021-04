Uttalelse til Nasjonal transportplan

Debatt

Til:

Medlemmene i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

De parlamentariske lederne og deres partier på Stortinget

Medlemmene på Nordlandsbenken

Fra: 56 politiske partilag på Helgeland på tvers av politiske skillelinjer

Forslag til revidert NTP (2018-2029) og storflyplass i Mo i Rana

Som ledere for lokalpartiene til Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet, Rødt og Miljøpartiet de Grønne finner vi det nødvendig å kontakte de parlamentariske lederne og Stortingets transport-og kommunikasjonskomité angående regjeringens forslag om å bevilge 1,8 milliarder kr til ny storflyplass i Rana med oppstart for egne midler i år.

Som kjent er det utført to analyser av kostnader og trafikkgrunnlag for storflyplass i Rana. Urbanet Analyse utførte sin analyse på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Oslo Economics har nylig utført en analyse på oppdrag fra AVINOR. Det framgår av begge rapportene at det ikke er passasjergrunnlag for en storflyplass på Mo i Rana, basert kun på Rana-regionens befolkningsgrunnlag. I brev til Avinor datert 03.02.2021 fra Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU), blir Oslo Economics kritisert for at de har lagt til grunn et influensområde på 36.000 innbyggere, som tilsvarer Nord-Helgeland med Mo i Rana. Dette gir «alt for lavt estimerte passasjertall på trafikkdriveren, Oslo-ruta», skriver Rana kommune og PLU, og de ber Avinor oppdatere rapporten med korrekt influensområdet på 65.000 innbyggere. Det innebærer at også Midt-Helgeland med flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen trekkes inn i referensområdet for storflyplassen.

Den 5.mars ble det allment kjent at regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kr til storflyplass i Mo i Rana i budsjettet for 2022. Vi oppfatter dette slik at regjeringen dermed aksepterer de premisser som Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling legger til grunn, nemlig at storflyplassen skal dekke både Nord-og Midt-Helgeland. Det vil bety at flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen blir nedlagt for å sikre trafikkgrunnlaget for storflyplassen i Rana. Det vil selvfølgelig være meget uheldig for privatreisende og næringsliv, men det vil særlig ramme pasienter som behandles ved universitetssykehusene, og Midt-Helgeland blir uten tilgang til ambulansefly. Helseminister Bent Høie har bestemt at hovedsykehuset for Helgeland skal ligge i Sandnessjøen eller omegn. Hvis Sandnessjøen Lufthavn legges ned, betyr det at helseminister Høie har plassert hovedsykehus i en region uten tilgang til ambulansefly.

Det er selvfølgelig lite framtidsrettet å legge ned kortbanenettet på Helgeland for å bygge en storflyplass for store jetfly basert på fossilt drivstoff i en tid da det utvikles el-fly som er godt tilpasset kortbanenettet.

I forbindelse med behandling av gjeldene NTP og Avinormeldinga i juni 2017 gav Stortinget sin tilslutning til to merknader fra Stortingets transport-og kommunikasjonskomité om at dagens flyplass-struktur ikke endres:

Den 15.juni 2017 vedtok Stortinget følgende merknad: «Komiteen legger til grunn at man ikke endrer dagens flyplasstruktur ved bygging av ny stor flyplass i Mo i Rana. Dette betyr at Mosjøen Lufthavn Kjærstad ikke legges ned ved bygging av ny lufthavn på Hauan.»

Den 19.juni 2017 vedtok Stortinget denne merknaden: «I forbindelse med utbyggingen av Hauan understreker komiteen at lufthavnene i de resterende regionsentrene på Helgeland opprettholdes. Dette gjelder blant annet lufthavnen på Kjærstad i Mosjøen og Stokka i Sandnessjøen.»

Som politiske partilag på Helgeland ber vi om at Stortinget fastholder at Sandnessjøen Lufthavn og Mosjøen Lufthavn skal bestå, og at man dermed ikke endrer flyplass-strukturen på Helgeland ved en eventuell bygging av storflyplass i Mo i Rana.

Vi ber også om at Stortinget presiserer at en eventuell ny lufthavn i Mo i Rana er en lufthavn for Rana-regionen med 36 000 innbyggere. Dette er i samsvar med Stortingets tidligere vedtak. Det er også i samsvar med analysen utført av Urbanet Analyse for Samferdselsdepartementet, og i samsvar med nylig utført analyse gjennomført av Oslo Economics for Avinor.

Frank Karlsen, leder Alstahaug AP

Heidi Klaussen, leder Alstahaug FrP

Thomas Abildgaard Lehre, leder Alstahaug H

John O. Almendingen, leder Alstahaug KRF

Hanne Benedikte Wiig, varaordfører Alstahaug Rødt

Etleva Brandth, leder Alstahaug SP

Jan Berglund, leder Alstahaug SV

John André Selnes, leder Alstahaug V

Gro Annie Støvik Lande, leder Bindal AP

Petter Arnfinn Bjørnli, leder Bindal H

Magnar Erling Bøkestad, leder Bindal V

Magnar Solbakk, leder Brønnøy AP

Ronny Sandøy, leder Brøynnøy FrP

Rune Moe, leder Brønnøy H

Helge Hamre, leder Brønnøy KRF

Rune Andreas Brennvik, leder Brønnøy Rødt

Aasa Storlien, leder Brønnøy SP

Liv Solli, leder Brønnøy SV

Liv-Astri Bang, Gruppeleder Brønnøy V

Sissel Hesjedal, leder Dønna AP

Trine Sivertsen Hjortdahl, leder Dønna H

Leonid Rødsten, leder Dønna Rødt

Arne Åsmund Hagen, leder Dønna SP

Yngve Schei, leder Dønna SV

Bjørn Ivar Lamo, leder Grane AP

Ole-Johnny Male, leder Grane FrP

Raymond Fagerli, leder Grane SP

Sølvi Andersen, gruppeleder Hattfjelldal AP

Anita Johansen, leder Hattfjelldal bygdeliste

Anne Siri Hamarsbøen, leder Hattfjelldal SP

Elbjørg Larsen, ordfører Herøy AP

Yngve Magnussen, gruppeleder Herøy H

Jim Dahl, leder Herøy SP

Kirsti Iversen, leder Herøy SV

Sten Rino Bonsaksen, leder Leirfjord AP

Richard Dagsvik, leder Leirfjord FrP

Alf Harald Sælevik, leder Leirfjord Rødt

Magnar Johnsen, leder Leirfjord SP

Øyvind Danielsen, leder Leirfjord SV

Steffen Hass, leder Sømna AP

Håkon Sverre Baustad, leder Sømna FrP

Thina Johanne Nordfjellmark Aarsund, leder Sømna Rødt

Roy Helge Dahle, leder Sømna SP

Rune Krutå, leder Vefsn AP

Bjørn Larsen, leder Vefsn FrP

Vidar Iversen, leder Vefsn H

Øyvind Bergh, leder Vefsn KrF

Lasse Olsen, leder Vefsn MDG

Gunnvald Lindset, leder Vefsn Rødt

John Luktvasslimo, leder Vefsn SP

Anita Jensen, leder Vefsn SV

Franziska Wika, leder Vefsn V

Hilde Sprækenhus, leder Vega AP

Per-Anton Nesjan, leder Vega Rødt

Ove Mortensen, leder Vega SP

Kari Anne Bøkestad Andreassen, leder Vevelstad SP

Det bekreftes av de 56 ovennevnte lokallag har gitt sin tilslutning til brevet elektronisk.

Helgeland, søndag 11. april 2021

Rune Krutå

Vefsn Arbeiderparti

Richard Dagsvik

Leirfjord Fremskrittsparti

Rune Moe

Brønnøy Høyre

Peter Talseth

Alstahaug Senterparti

Rapport: Flyplass på Hauan vil koste 3,3 milliarder Konsulentfirmaet som driver kvalitetssikring av Hauan-prosjektet, mener flyplassen vil koste 3,3 milliarder kroner. Samfunnsnytten vurderes enda dårligere enn rapporten fra Oslo Economics.

Flyplass-prosjektet på Hauan får 1,8 milliarder fra staten Regjeringen forplikter seg til å bevilge 1,8 milliarder kroner til ny flyplass i Rana.

Rapport mener ny flyplass i Rana vil gi milliardtap Samferdselsdepartementet har onsdag frigitt en rapport som anbefaler at ny flyplass i Rana ikke bør bygges.