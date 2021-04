Strøm, til nytte og besvær

Debatt

I dagens samfunn regner vi tilgang til elektrisk kraft i hjem og samfunn for øvrig som noe selvsagt og uunnværlig. Hvis strømforsyningen svikter, går det meste i stå. Vår tilværelse synes å være basert på at elektrisitet er like nødvendig som blodtilførsel i en levende organisme.

Etter hvert som kraftutbyggingen økte, strømtilførselen ble mer stabil, økte også forbruket hos kundene.

Det finnes sikkert de som husker at i sikringsskapet var det en innretning som koblet strøm ut når husholdningen brukte mer enn installert i boksen. Dette var datidens strømsparing, og ble kalt «no veppa» det!

Dette var nok i pionertiden da inntjening, markedsøkonomi og profitt ikke sto høyest på kraftleverandørenes agenda.

I dag er det i Norge cirka 175 selskaper som produserer elektrisk kraft, og det er ca. 90 kraftleverandører som konkurrerer om strømkunder. Alle disse selskapene som selger strøm til forbrukerne overgår seg sjøl og andre om å kapre kunder. Tilbudene som tilbys er ofte kompliserte og inneholder skjulte kostnader. Noe som Forbrukerrådet nå har tatt tak i.

Og alt dreier seg i bunn og grunn om de kjente motstridende fakta:

Produsent ønsker å tjene, forbruker ønsker å spare. Og i dette racet blir ymse virkemidler tatt i bruk fra produsentens (i dette tilfelle kraftleverandørs) side. Når det gjelder strømsparing, er nok forbrukeren nokså alene om å finne løsninger.

For noen år tilbake bestemte NVE og de store kraftselskapene at nå måtte de gamle og unøyaktige strømmålerne byttes ut. I sin søken etter seriøse produsenter som hadde kompetanse innen denne type teknologi, falt valget på en fabrikk i Chengdu i Kina. Denne fabrikken fikk så spesifikasjoner på måleren tilpasset norske forhold, men vi opplever i ettertid at forbrukerperspektivet er så godt som utelatt til fordel for strømleverandør. Altså; nok en gang, størst mulig inntjeningspotensial.

Med den til dels avanserte teknologi som finnes i disse målerne, ville det være enkelt å tilpasse den nye måleren på en slik måte at i den travle hverdag ville det være enkelt for en husfar eller husmor med et blikk på en liten måler over kjøkkenbenken å undersøke øyeblikkets strømpris. Det ville i så fall avgjøre om det var lønnsomt å starte oppvaskmaskinen eller kanskje vente til prisen var litt billigere. Denne viktige info for strømsparing ligger i strømmåleren, data sendes trådløst, så teknologisk er det ingen hindring.

I forbrukerens hverdag trenger en bare to ting for å bidra til husholdningens strømsparing, øyeblikkets forbruk og øyeblikkets pris.

Alle andre finurlige data som ligger i den berømte HAN-porten er uinteressant for forbrukeren i en travel hverdag, men sikkert interessant for noen få. Og de er jammen ikke i flertall.

Det virker noe påfallende at nettselskapene virket å være noe uvillig til å gi ut opplysninger om antall abonnenter som hadde søkt om åpning av HAN-porten. Da tallene endelig ble oppgitt til meg, virket nettselskapet noe beskjemmet over at de var så lave, under 1 prosent av kundene i de to nettselskapene jeg undersøkte hadde søkt. Dette beviser jo ganske klart at forbrukerperspektivet ikke er ivaretatt når spesifikasjonen i bestillingen til Kina ble oversendt.

Frode Dorp sine opplysninger om at bare 45 av Linea sine ca. 45.000 kunder hadde søkt om å få åpne HAN-porten sier vel det meste om de vanskelighetene som kraftselskapene skaper for forbrukerne.

Det er vel ganske utenkelig at i en travel hverdag, under forutsetning at familien hadde tilgang til smart mobiltelefon og under forutsetning at HAN-porten var åpnet, at man skulle lete opp mobiltelefonen, lete etter alle data, og endelig finne øyeblikkets strømpris for så å vurdere om det var en forbrukervennlig pris i øyeblikket slik at man kunne slå på stekeovnen!

Jeg formoder at alle lesere skjønner at dette er ikke særlig lurt for forbrukeren. Men lurt for kraftleverandøren, og vanskelig for strømbruker.

Siden Linea AS i sitt innlegg i BA 29.03. er så nøye med å repetere kraftselskapenes skryteliste om AMS-fordeler, ser jeg meg nødt til å tilbakevise de fleste av påstandene.

1. «Kundene slipper å lese av og sende inn måleravlesning.»

Feil, med de gamle målerne hadde man eksakt kontroll og oversikt over månedens forbruk.

2.«Kundene får bedre oversikt over sitt strømforbruk.»

Stemmer selvfølgelig ikke.

3. «I fremtiden vil måler gi nettselskapet mulighet til å oppdage strømbrudd, jordfeil osv.»

Fortsatt går dyktige montører rundt og kikker i stolper.

4. «Nettselskapene får bedre oversikt over hvor det er behov for forsterkninger i nettet.»

Ved å la oss forbrukere få enkel anledning til å spare strøm, (f.eks. ved en enkel AMS-måler) ville det selvsagt føre til mindre belastning på det sårbare nettet.

Forbruket av strøm er økende i vårt samfunn, og ved hjelp av den uhåndterbare AMS-måleren gjør kraftselskapene det mye vanskeligere for forbrukere å spare strøm og spare nettet, selv om de gjerne vil.

Arild Aune

