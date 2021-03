Et sterkt og bærekraftig løft på Toft

Debatt

Konstruktive innspill bidrar til enda bedre resultat. Derfor er vi glade for engasjementet planene våre for toppmoderne, landbasert oppdrett skaper. Vi er takknemlig for at mange heier på oss. Det gir oss inspirasjon til å stå på, slik at vi lykkes med å skape nye kompetansearbeidsplasser og bidra til økt verdiskaping.

Vi har brukt 10 millioner kroner i planleggingen, for å sikre at alle hensyn blir ivaretatt på en best mulig måte. I tillegg har vi investert 40 millioner kroner i fellespilot med Bulandet Miljøfisk. Vi har jobbet med dette i trygg forvissning om at det i arealplanen på Toft er satt av areal til industri. Vi ble derfor overrasket over statsforvalteren sin innsigelse til reguleringsplanen, som nå skal ferdigbehandles av Brønnøy kommune. Vi skal svare på alle høringssvarene i god tid før kommunestyrets skal behandle saken. I mellomtiden er det viktig for oss å oppklare en del fakta rundt prosjektet.

Forener utvikling og vern av natur

Aquaculture Innovation vet at vi har et stort ansvar når vi skal utvikle et næringsområde sammen med kommunen på Toft. Vi skal strekke oss så langt vi kan for å verne sårbar natur.

Anlegget vil kreve inngrep i naturen, på samme måte som all menneskelig aktivitet. Det har vi stor respekt for. Vi har allerede gjort en rekke endringer i planene våre etter konsekvensutredningen og naturmangfoldundersøkelsen.

Vi har fra dag én vært i tett dialog med representanter fra idretten, friluftslivsorganisasjoner og lokalsamfunnet, som i dag er brukere av deler av området der vi skal bygge anlegget. På bakgrunn av dette har vi foreslått å bygge et kompakt anlegg med begrenset høyde, som sikrer friluftsverdiene i området. Anlegget vil tilpasses landskapet og bli så skånsomt som et industrianlegg kan være. Av totalarealet skal kun litt over halvparten benyttes til næringsareal, mye av arealet er avsatt til gang- og sykkelsti, tursti, vegetasjonsskjerming og landbruks- og naturareal.

Miljømessig og sosial bærekraft

I over ti år har vi i Aquaculture Innovation jobbet med utvikling av miljømessig- og økonomisk bærekraftig teknologi til havbruksnæringen. Vi vet at vi skal leve av havet også i fremtiden. For å sikre verdiskaping og lokale og regionale arbeidsplasser, må vi satse på utvikling av ny teknologi og finne nye måter å jobbe på. En viktig forutsetning er bærekraftig forvaltning som vil sikre at generasjonene som kommer etter oss, får de samme mulighetene som vi har hatt.

Bærekraftbegrepet tre dimensjoner. Ofte blir bærekraft kun brukt om miljømessig bærekraft. Vi er også opptatt av sosial- og økonomisk bærekraft. Sosial bærekraft betyr for oss å bidra til samfunn som preges av tillit, trygghet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Vi skal selvsagt gjøre alt vi kan, for at alt vi gjør, er miljømessig bærekraftig, men hvis vi ikke lykkes med utdanning, arbeidsplasser og bolyst, blir det ingen som får glede av vår natur og omgivelser.

Fremtidens næring må være konkurransedyktig

Gjennom Campus BLÅ og Havbrukssenteret på Toft, har vi allerede etablert en sterk lokal kompetanse- og utdanningsklynge innen sjømatnæringen. Her utdanner vi framtidens arbeidskraft til sjømatnæringen. Skal vi sikre oss at disse vil jobbe i næringen , må næringen være både konkurransedyktig og bærekraftig. Dagens ungdom er svært opptatt av klima, miljø og bærekraft. Derfor må havbruksnæringa være fremst i utviklingen av ny miljømessig bærekraftig produksjonsteknologi.

Noe natur vil gå tapt som følge av etableringen, men anlegget skal altså i aller høyeste grad gi tilbake, blant annet gjennom at det opparbeides nye turstier som vil gjøre området mer tilgjengelig for flere. Det vil skapes ny aktivitet, arbeidsplasser og økt bosetting på Toft. Gjennom mange år har det vært flere kamper for å beholde både barnehage og skole her ute. Vi håper de debattene snart er historie, men da må vi sikre grunnlag for fremtidens arbeidsplasser. Vi mener Helgeland Miljøfisk kan være det grunnlaget.

Vi spiller på lag med kommunen og lokalbefolkningen i alt vi gjør. Sammen kan vi ta i bruk våre naturgitte ressurser og skape nye verdier og lokale arbeidsplasser. Vi er overbevist om et sterkt fagmiljø og flere arbeidsplasser vil skape ytterligere vekst og bosetting i kommunen til det beste for innbyggerne her. Vi er helt sikre på at det kan gjøres på en god og skånsom måte.





Toft 31.03.21

Rolf Nordmo