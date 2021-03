AMS-måleren forbedrer energimarkedet for alle parter, ikke minst kundene

Debatt

Onsdag 17. mars hadde BA et debattinnlegg som Linea ønsker å belyse. Som nettselskap ser vi hvor mye positivt strømmåleren bidrar med i strømmarkedet.

I debattinnlegget den 17. mars vises det til «reklamen» uten å spesifisere hvem som har gitt dette ut, og om noe av dette er omformulert. Linea har ikke gitt ut dette og i faktaene nederst her ser dere hva vi fremhevet da vi startet målerbyttene i 2017.

Ser vi tilbake til der alle strømmålere var manuelle så skapte dette utfordringer både for kunder, kraftleverandører, nettselskap og generelt hele strømmarkedet. Med de nye automatiske strømmålerne så er vår konklusjon at utviklingen har tatt positive kvantesprang til fordel for hele energimarkedet og ikke minst kundene.

Følgende må belyses:

AMS-måleren registrerer forbruket på timenivå og gir kundene mye bedre kontroll over eget forbruk hvis man ønsker. Dette gir også rett forbruk til rett pris på faktura, og hvis du som kunde ønsker å skifte kraftleverandør blir forbruket rett ved overgangen mellom gammel og ny kraftleverandør.

Forbruket som måleren registrerer gjøres i dag tilgjengelig på forskjellige måter, og det vil nok være en videreutvikling på dette området fremover.

* På måleren kan man få informasjon om både forbruk, hvor mye strøm man bruker akkurat nå og hvilken elektrisk spenning man har på anlegget. På Linea sine internettsider finner man en brukerveiledning om måleren.

* Ved å logge seg inn på «Min side» kan man se forbruket på anleggene man har helt ned på timenivå, og enkelt laste ned timeverdiene til excel.

* Mange kraftleverandører har app og andre kundetilpassede systemer for å hjelpe kunden med å holde oversikt over forbruk og priser.

Måleren har også en HAN-port som styres av kundene. Den kan enkelt åpnes og lukkes av kundene ved å gå på Linea sine internettsider. Hittil i mars har 24 kunder åpnet sin HAN-port for å koble til enheter for å få bedre oversikt over sitt strømforbruk. Flere bruker også denne porten for å koble dette opp mot sitt smarthus- system.

Her vil det nok komme flere produkter og tjenester for salg hos elektrobutikker og leverandører i fremtiden.

Fra nyttår har Linea automatisk utbetaling av kompensasjon til kunder som har opplevd strømbrudd i over 12 timer. Dette takket være de nye målerne i kombinasjon med andre systemer.

Strømmåleren vil også ha en viktig rolle fremover for å gi nyttig informasjon rundt strømbrudd og kartlegge hvor feilsituasjonene kan være. Dette gjør at vi kan sende ut montørene mer målrettet ut i terrenget og minske risikoen for farlige situasjoner og ulykker blant montørene når uværet herjer.

Når kunder henvender seg om leveringskvaliteten på strømmen, så bruker Linea strømmålerens spenningsmålinger aktivt for å finne årsakssammenheng og mulige tiltak.

Alle timeverdiene som nettselskapene samler inn blir daglig sendt til den nasjonale datasentralen med navnet Elhub. Timeverdiene blir videresendt til kraftleverandører som har avtale med kundene. Dette har ført til at energimarkedet fungerer mye mer smidig og raskere og forenkler kundeprosesser som f.eks. bytte av kraftleverandør. Dette gjør det også enklere å passe på at produsentene produserer rett kraftmengde gjennom hver time i døgnet ut fra forbruksmønsteret til de private og næringslivet.

Norge har sammen med resten av verden startet en stor omstilling for å ta vare på planeten vår. Vi ønsker å erstatte mer av vårt fossile drivstoff forbruk med elektrisitet slik at klimagassutslippene kan reduseres så mye som mulig.

Her er også den automatiske strømmåleren viktig for spesielt nettselskapene. På grunn av elektrifiseringen så vil strømforbruket øke kraftig i Norge de neste årene. Da er det viktig å se hvordan linjenettet blir belastet. Dette gjør at Linea kan følge med å se hvilke tiltak som må gjøres for at leveringskvaliteten ivaretas til våre kunder, og samtidig skape næringsutvikling i grønn retning.

Eksemplene viser at vi er i en stor utvikling hos både kundene og i selve energimarkedet, og da kan man spørre seg om den gamle manuelle måleren ville ha bidratt positivt i denne store endringen? Fra Linea sin side så har det nye automatiske strømmåleren gjort at mange kundeprosesser har blitt både bedre og smidigere og gitt kundene bedre oversikt og styringsmuligheter. Samfunnet er i endring og den automatiske strømmåleren bidrar positiv i denne utviklingen. Vi i Linea håper og tror at våre kunder ser dette også. Det å fortsette på «treski» gir ikke en fruktbar utvikling, og vi jobber hver dag for at vår vakre region har en positiv utvikling der strømtilførselen er sentral for en bærekraftig utvikling med god hjelp fra våre automatiske strømmålere.

Fordelene med de nye målerne (2017)

Det er viktig for oss å presisere fordelene med de nye automatiske strømmålerne:

* Kundene slipper å lese av og sende inn måleravlesning, samtidig som kundene vil få mere presis regning med de nye målerne. I fremtiden kan man betale for det strømmen koster akkurat den timen man bruker den. Da blir det også mer å spare for bevisste strømkunder.

* Kundene får bedre oversikt over sitt strømforbruk.

* Alt er tilrettelagt fra nettselskapets side for at kunder som ønsker det kan bli plusskunde ved f.eks. solcellepanel (produsere selv og salg av overskuddskraft).

* I fremtiden vil måleren gi nettselskapene mulighet til å oppdage strømbrudd raskere og mer nøyaktig lokalisering. I dag har vi som nettselskap ikke oversikt over rene lavspentfeil og med de nye automatiske målerne vil dette kunne avdekkes mye hurtigere enn i dag.

* I fremtiden vil det også bli lettere å oppdage og registrere jordfeil, og overvåke spenningskvaliteten.

* Nettselskapene får bedre oversikt over hvor det er behov for forsterkninger i strømnettet, og kan planlegge vedlikehold og investeringer mer effektivt. Slike besparelser kommer oss alle til gode i form av lavere nettleie.

