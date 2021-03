Telenor har satt oss tilbake til steinalderen

Debatt

I skrivende stund er det på tredje dagen jeg sitter uten telefon og nettforbindelse.

I september 2020 koblet Telenor ut vårt kobbernett, vi tok da kontakt for å få ett tilbud på mobilt bredbånd, som vi fikk. Dette fungerte godt til vi kom utpå nyåret og fikk noen stormer. Det er tydelig at omformeren på Sæterlandet ikke klarer å takle dette, vi har hatt dette problemet flere ganger nå.

Vi er midt oppe i en pandemi, der vi ikke skal omgåes andre og må ha hjemmekontor.

Jeg er ganske mobil og kan ta bilen for å kjøre noen kilometer for å ta en telefon og få nett, men hva med de som ikke har den muligheten? Men uansett at mann skal må ta bilen fatt for å gjennomføre Teams-møte og sjekke epost er ikke holdbart i 2021.

Jeg lurer på om Telenor tenker vi skal starte med røyksignal her på Sæterlandet. Det er forståelig at ting kan skje og forbindelse blir slått ut, men at det skjer gang på gang og tar dagesvis før det er oppe og går er ikke akseptabelt. Abonnenter blir ikke en gang informert om hva som skjer og når vi kan forvente å få kontakt med omverden.

Det forundrer meg at Telenor bare kan kutte kobbernettet og ikke ha noe som er til å stole på å kan tilby.

Nå skal jeg ta bilen fatt og kjøre de kilometerene for å få forbindelse og sendt denne e-posten.

God påske, og jeg håper jeg slipper å kommunisere med røyksignal i påsken.

Ann Kristin Sletvold