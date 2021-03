Codfarm AS skal drifte et torskeoppdrett, men vet de hvordan?

Debatt

Codfarm AS har levert en søknad på over 230 sider, der det meste av vesentlig faktainformasjon mangler. De skal drifte et anlegg på over en halv kilometer ved Gåsholman og har glemt å fortelle hvordan. Snakk om tåkelegging.

Hvorfor har Codfarm AS valgt å ikke fortelle noe som helst om hvordan anlegget er tenkt driftet? Er dette en bevist glipp, eller er den noe annet som ligger bak?

Når det gjelder halvkilometeren, så vil anlegget i tillegg beslaglegge cirka ti ganger så stort areal under vann, i og med at hele greia skal fortøyes.

Siden delen over vann er nærmest kant i kant til offentlig kjent fiskeplass, må vel fisken melde flytting? Hysa har sin gyteplass rett under tiltenkt anlegg. Hvor skal den flytte sin gyteplass?

Codfarm AS har ikke utredet hvilke konsekvenser rømt oppdrettstorsk vil medføre, men dette vil vel ikke skje? Inntil videre har rødlistet torsk sine særegne gener intakt.

Olav Ellingsen

