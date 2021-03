Hvor har dere det fra?

Debatt

Når Magne Lilleli skriver i innlegget at "Arealbehovet i dette tilfelle har et marginalt avtrykk og vil påvirke fugle – og dyrebestand i området minimalt." Hvilke konkrete punkter i konsekvensrapporten fra Rambøll ligger til grunn for denne konklusjonen, som både Lilleli og underskriverne stiller seg bak?

Grunnen til jeg spør, er at det står følgende under punktene om friluftsliv og naturmangfold:

Under punktet 4.3.4 står det at "Tiltakets påvirkning på området er vurdert til å være forringet til sterkt forringet." , og vil medføre "...svært redusert attraktivitet for friluftsliv på sommerstid og vinterstid".

Hva gjelder naturmangfold står følgende på punkt 5.4 : "Toftøya er et av de områdene som innehar noen av de største naturverdiene sammenlignet med andre lokaliteter med lignende naturtyper innen Brønnøysundområdet." "Lignende områder og naturtyper som beites er ikke lenger vanlig regionalt. Naturtypene er sjeldne og i betydelig tilbakegang også nasjonalt."

Konsekvens: "Dersom området bygges ned vil de registrerte naturtypene gå tapt."

Roar Netland-Ebbesen

Gruppering er begeistret over planene på Toft En gruppe beboere og personer med tilknytning til Toft og Torgøyan gir sin helhjertede støtte til Aquaculture Innovations landoppdrettsanlegg.

Mange spørsmål på informasjonsmøte Onsdag gjennomførte Aquaculture Innovasjon (AI) et informasjonsmøte på Teams og på havbrukssenteret om reguleringsplanen for Toft næringsområde.