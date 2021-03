Ja til Toft!

Debatt

Brønnøy kommune står overfor et økonomisk omstillingsbehov i årene fremover. Det er nedgang i folketallet og vi blir eldre.

På Toft finnes et hav av muligheter som er forenlige med de forventningene som stilles til kommunen i forhold til; næringsutvikling og økonomi, tilflytting av unge voksne, bevaring av natur og artsmangfold, byutvikling og folkehelse.

I 2024 skal Bodø være europeisk kulturhovedstad. Torghatten, Sør-Helgeland, naturen og kulturen her, vil stå som porten inn til Nordland fylke og Bodø 2024. «Det kulturelle programmet i 2024 skal reflektere hvordan vi her i arktiske nord har livnært oss, og til og med utviklet oss, på de samme ressursene over tusenvis av år. Et annet aspekt med programmet er bevisstheten folkene her oppe har til miljøet og naturen. Vi lever i et av Europas mest sårbare steder og vi vet hvor skjørt det er. Hvit snø på fjelltoppene og krystallklart sjøvann er en konstant påminnelse om noen av våre viktigste utfordringer...Vi ønsker å artikulere vårt ansvar for den naturen vi er en del av.» (visitbodo.com)

Næringsutvikling er grunnflaten vi går på.

Havet og et hav av muligheter

Historien om Norge er historien om havet. Norges suksesshistorie om olje er og historien om at vi kjente havet og vi delte verdiene vi etablerte i et oljefond for nasjonen og for fellesskapet og ikke for enkeltpersoner eller andre aktører.

Oljen har gjort oss litt trege. Vi trenger å trene opp nærings- og tiltaks-muskelen, noe jeg tror vi er fint i stand til å gjøre. Tiden er inne for å tilrettelegge for små og mellomstore bedrifter som tenker sirkulær økonomi, bærekraft, miljø og klima. Toft er en idyllisk plass som er rik på historie, kultur og tradisjon. På Toft finnes et fantastisk areal egnet for et mangfold av verdiskaping; her er beitemark, dyrka mark, her er plass for små bedrifter, bakeri, turisme, servering, fiskemottak, fiskeforedling, røykeri, gårds-verksted, gårdsbutikk, ysteri, ullkarderi, sagbruk og utnyttelse/fjerning av svartelistet sitkagran og ikke minst et gryende akademisk miljø.

Campus BLÅ

Campus BLÅ med sin etablering av videregående skole, høyskole og folkehøyskole med havbruk som profil er et rikt tilskudd til distriktet. Om vi gir Campus BLÅ et hint av grønt, kan det vokse enda større; vi kan la det bli senter og arnested for utvikling og forskning på hav-ressurser, havmiljø og hav-helse. Dette er riktig tidspunkt for å bruke havet som innovasjons-plattform; for ressurser, energi, mat, transport, logistikk, sikkerhet. Med riktig satsing vil Campus BLÅ kunne stå som et fyrtårn for miljø og utvikling i det globale veiskillet vi står overfor med tanke på klima og ressurser.

Planstrategi for Brønnøy kommune 2020-2023

Med riktig planlegging trenger ikke kommunens arealplan fremstå som en «krig mellom natur og arbeidsplasser». I regjeringens forventningsdokument til kommunal planlegging fremheves fire hovedutfordringer det skal jobbes målrettet med:

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn

Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning

Å skape et sosialt bærekraftig samfunn

Å skape et trygt samfunn for alle

Dette skal konkretiseres gjennom at kommunen legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen.

Et Campus BLÅ med hint av grønn vil i denne konteksten fremstå som en motor når Brønnøy kommune skal oppfylle regjeringens forventninger. I FNs bærekraftsmål nr. 14 står det: «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling: ....verne økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå omfattende skadevirkninger, og forhindre alle former for havforurensing, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensing forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer.»

Oppdrettsanlegget

Å ta oppdrettsnæringa opp på land gir både gevinster og tap. Men, ved dette veiskillet, hvor vi sakte men sikkert innser at jordas ressurser ikke er uendelige og at klimaet er påvirket av våre aktiviteter og at dette er faktum vi ikke vet konsekvensene av, er det en god idé å tenke seg om to ganger før vi gjør uopprettelige inngrep i uberørt natur og farvann. Lokalisering av det planlagte anlegget kan fortrenge annen verdiskaping. Konsekvensutredningen som er gjennomført sier og at anlegget vil medføre tap av truet natur og rødlistede arter. Å si ja til denne planen er i så måte å gå på tvers av FNs bærekraftsmål nr. 15: som sier vi skal «Beskytte, gjenopprette og fremme bruk av økosystemer...reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.....stanse tap av biologisk mangfold og redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer.»

Flere unge voksne til Brønnøysund

Brønnøysund mangler segmentet av studenter og unge voksne. En satsing på høyskole og akademiske miljø knyttet til marin virksomhet vil være et klokt trekk om vi ønsker å tiltrekke oss flere unge voksne. Om vi i tillegg kan skilte med varierte næringsvirksomheter og arbeidsplasser i et idyllisk miljø med nærhet til uberørt natur og dyreliv vil Toft fremstå som svært attraktivt. Toft vil fremstå som et smykke i Brønnøy kommune, selve indrefileten, eller med Aquaculture future terminologi; selve laksefiléten.

Skal vi lykkes i å tiltrekke oss unge voksne til distriktet her trenger vi å kunne tilby varierte og utfordrende arbeidsplasser. Alle kan ikke jobbe i oppdrettsnæringa. Mangfold i en befolkningsgruppen gir et rikere og sunnere sosialt miljø. En sunn skog har ulike trær og så videre. Brønnøysund ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder ensomhetsproblematikk hos ungdom. Tilhørighet, eierskap og gründer-spirer vokser ut av stimulerende miljø. Stedsutvikling gjøres av de som bor her og føler tilknytning, ikke av internasjonale selskap som skal «hjelpe» oss å skape næringsutvikling. Vi trenger dessuten flere ben å stå på for fremtiden.

Markedsanalyse anno 2024

Per i dag er den landbaserte oppdrettsnæringa på verdensbasis i enorm vekst. En rask runde på internett forteller meg at Pure Salmon har samlet inn 358,8 millioner dollar for å finansiere sine første RAS-anlegg i Polen, Japan, Frankrike og USA. (RAS-anlegg, Recirculating Aquaculture System, er lukkede anlegg som renser og resirkulerer vannet i oppdretts-tankene slik at de ikke er avhengige å ligge nær kysten, de muliggjør oppdrett av laks i Sahara).

Det satses millioner av euro på utvikling av RAS-systemer. Pure Salmon er et av flere internasjonale selskap. Deres mål er å kunne levere 260 000 tonn laks årlig. De oppretter sine landbaserte anlegg nær markedet. Landbaserte anlegg nær markedet vil kunne konkurrere på pris, kvalitet og bærekraft (CO2-avtrykk) på en helt annen måte enn våre gjennomstrømnings-anlegg langs Helgelandskysten. Boulogne-Sur-Mer i Frankrike er et slikt anlegg. Investeringene her anslås til 175millioner euro.

Hvordan det globale laksemarkedet ser ut når anlegget på Toft står ferdig er uvisst. Det som er sikkert er at det ikke det samme som i dag. Jeg tenker det kunne være en god idé å innhente prognoser for dette markedet. Av en nøytral kilde. Det er en stor pris vi betaler når vi ofrer kyst-kulturlandskapet, artsmangfoldet og ressursgrunnlaget her. Om det skulle vise seg at det landbaserte oppdrettsanlegget etter en stund ikke er økonomisk bærekraftig, hva står vi igjen med her da?

Demokrati

Jeg har brukt mye tid på å forsøke å forstå konsekvensene av reguleringsplanen på Toft. Det har jeg gjort fordi jeg elsker Toft og naturområdene rundt her. Jeg ønsker det beste for stedet, folkene her og våre etterkommere. I min søken etter opplysning har jeg spurt ganske mange her ute hva deres mening om saken er. Det store flertallet svarer at de er usikre. De mangler kunnskap og informasjon om anlegget og konsekvensene av planen. I henhold til Plan og bygningsloven har medvirkning og demokrati hjemmel i reguleringsplanprosesser:

«Medvirkning er som allment prinsipp forankret i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven § 1-1, jf. § 5-1. Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning, og kommunen skal påse at dette er oppfylt. Kommunen har et særskilt ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. I tillegg er prosessreglene for reguleringsplanleggingen i plan- og bygningsloven §§ 12-8, 12-12 samt 4-1 og 4-2 viktige medvirkningsbestemmelser.»

Medvirkningen:

Bidrar til at alle innspill og forslag blir hørt.

Fremmer kreativitet i planleggingen og gjør planene bedre.

Bidrar til å identifisere gode løsninger og dempe potensielle interessemotsetninger

Skaper forståelse for at det er ulike interesser i en planprosess.

Forankrer planene hos dem som blir påvirket og fører til større oppslutning om planene.

Gir politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag. Letter den politiske beslutningsprosessen.

(fra regjeringens reguleringsplan-veileder)

Har kommunen fulgt lovverkets intensjoner i denne planprosessen? Fravær av demokratiske prosesser hindrer ikke bare gode løsninger å se dagens lys. Fravær av demokratiske prosesser utgjør en trussel mot det sosiale miljøet. Voksende, underliggende interessekonflikter kan skade et sårbart miljø. Det er avgjørende at alle sider ved saken blir løftet frem før en beslutning gjøres.

Planprosessen i denne reguleringsplanen avviker fra viktige demokratiske prinsipper. Jeg fremmer på det grunnlaget min innsigelse imot forslaget slik det framstår i dag.

Gunn Sæther

Nabo og beboer på Toft





