Innspill / Uttalelse vedr Detaljreguleringsplan for Toft næringsområde – Brønnøy kommune

Debatt

Vi har gjennomgått planforslaget som fremmes av Rambøll AS på vegne av Aquaculture Innovation AS. Forstår at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et ca. 470 daa stort sjørettet næringsareal sør for Toft i Brønnøy, for bl.a. landbasert oppdrett, og med tilhørende infrastruktur som adkomstveg og gang-/sykkelveg fra Toftveien (fv. 7234), havn med kaianlegg, turveg, m.m. Næringsområdet vil omfatte arealer både på land og sjø.

Som beboere på Toft og Torgøyan, tilknyttede til områdene vest for Brønnøysundsbrua, brukere av naturen i områdene rundt og støttespillere for vekst, utvikling, men også tilpasninger og best mulig bevaring av natur på land og sjø; høres dette prosjektet veldig spennende og samtidig bærekraftig ut. Vi ønsker derfor å komme med en uttalelse og belyse litt hva en slik etablering vil kunne gi, ikke bare Toft og området rundt, men også hele Brønnøy kommune.

Etablering av et landbasert anlegg med tilhørende fasiliteter vil være et kraftig løft med tanke på arbeidsplasser i kommunen. Det vil i en etableringsfase bidra til at lokalt næringsliv og entreprenører vil ha engasjement over en lengre byggefase og videre også etter oppstart. Ringvirkningene vil være store for hele kommunen. Det har i de senere år framkommet at kommunens inntekter er for små til å opprettholde normal drift av skoler og barnehager her ute. Etablering av et slikt anlegg vil være med å befeste skoler og barnehager gjennom flere faste arbeidsplasser og inntekter til kommunen. Det er allerede i dag etablert en videregående skole på Toft med 48 elever, Havbruksakademiet, 3-årig videregående med naturbruk, akvakultur, fiske og fangst, samt studieforberedende med naturbruk og akvakultur. Et landbasert anlegg i denne størrelsesorden vil være fantastisk for dem som går ved skolen. Det å ha en lærlingplass og framtidig jobb å sikte mot er veldig viktig. Det vil gi muligheter for dem som vokser opp ikke bare på Torgøyan, men hele kommunen å fortsatt kunne bo og jobbe her.

Et slikt stort anlegg vil inneholde mye ny teknologi, forskning og innovasjon da det er en relativ ny produksjonsmetode sett i forhold til tradisjonell sjøbaserte anlegg. Det vil generere behov for høyere kompetanse og vi vil antagelig se flytting tilbake til kommunen.

Her skapes det som ofte blir referert som et Kinderegg: Vi har barnehage, barneskole, videregående, lærlingplasser og en jobb å sikte mot i nærmiljøet.

Med tanke på plassering så er dette kanskje det mest optimale en kan få til med skolen like ved og elevene kan få praktisere og se næringen uten behov for lengre transport bort fra skolen. Dette vil bidra til et unikt maritimt miljø. Blir dette realisert så skal vi ikke se bort ifra at vi ser de første doktorgradene innen sjø og havbruk uteksaminert her ute.

I planarbeidet er det selvfølgelig analysert og fokusert mye på miljø, inngrep i natur, dyr -og fugleliv ved et slikt arealbehov. Mange av oss har som nevnt innledningsvis selv tatt en befaring på området, og flere benytter nærområdet til rekreasjon. Vår vurdering er at det er det beste stedet en kan etablere slik industri uten å ha for stor inngripen i urørt natur med de avbøtende tiltak som er tenkt. Her er en del beitmark og det noen vil kalle beiteutmark som må anvendes. Noen spesielle plantearter i området er ivaretatt i planarbeidet, som fremstår grundig undersøkt og gjennomført. Det er ingen lengre strandsone som blir beslaglagt. Det strekker seg store areal med fjære, strandeng og mudderbanker sørover mot Torget med mange viker og langfjære som er opphold for vadefugler. Arealbehovet i dette tilfelle har et marginalt avtrykk og vil påvirke fugle – og dyrebestand i området minimalt. I tillegg er det utenfor det meste av lokal bebyggelse.

I planen presenteres det hvordan tilstøtende grense til området skal beskjønnes med jordvoll og beplantning, samt at det etableres tursti ut mot friområder rundt den aktuelle næringssonen. Dialog med nærmiljøet er allerede etablert og aktørene viser en positiv holdning til å ivareta nærmiljø og natur på beste måte. Vei, gang -og sykkelsti, samt badeplass skal opprustes.

Undertegnede som er nære naboer, naboer, brukere av turområdene og støttespillere for utvikling og vekst i kommunen, støtter planene til dette anlegget og ønsker å vise en begeistring for slik satsing.

Vedlagt følger en liste av navn på dem som stiller seg bak denne uttalelsen og betraktningene av detaljregulering av Toft næringsområde fremsendt av Rambøll Norge AS, jf. Planid 2018002, Brønnøy formannskap sak 8/21.

Med vennlig hilsen

Magne Lilleli, Toft Medlem Industri- & Næringspartiet Medlem Norsk Ornitologisk Forening.

Fredrik Ormøy

