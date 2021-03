Brønnøy Ap, verdiskaping og eiendomsskatt

Denne vinglingen skjer altså i et parti som etterlyser tydelig lederskap og strategisk jobbing. Vel og merke av andre partier.

Debatt

Arbeiderpartiets gruppeleder Siv Aglen er ute med et debattinnlegg i BA som fortjener svar, både fordi det inneholder feil og er en ansvarsfraskrivelse.

Vi kan starte med å korrigere feil.

Det påstås at Høyre og Sp styrte sammen i 2011-15. Dette er dessverre feil, vi hadde flertall i 2011-13. Johnny Hansen (Ap) ble valgt til ordfører i 2013. Det er mulig at Johnny ble oppfattet som en Høyre-mann i egne rekker, men han representerte da vitterlig Ap i 2013 da han ble valgt til ordfører første gang?

Så påstås det at Ap og V etter valget i 2015 måtte legge en plan for nødvendig økonomisk omstilling. Dette er feil, kommunestyret vedtok sommeren 2015 (altså før valget høsten 2015) omfattende innsparingstiltak på ca. 32 mill. kr. Dette ble fulgt opp av det nye kommunestyret i 2016-budsjettet, og ble også implementert av rådmann Pål Trælvik og hans stab.

I desember 2020 behandlet kommunestyret sak om budsjett for 2021. Saken ble vedtatt av et samlet kommunestyre, også Ap, der det ble tatt beslutninger om både eiendomsskatt og bogruppe 4.

Vi noterer oss at det går drøye tre måneder før Ap og Siv Aglen distanserer seg fra vedtak som et samlet kommunestyre står bak. Upopulære avgjørelser tilhører tydeligvis de andre, ikke Ap.

Egentlig er det ikke overraskende at Ap snur kappen etter vinden i et slikt tempo, det har vi sett før. Arealplansaken er et slikt eksempel på endret synspunkt. I oktober 2019 fattet det forrige kommunestyre vedtak om arealplan. I juni 2020 snur partiet fullstendig og velger vekk lokaliteter som var avsatt til havbruk. Snuoperasjonen tok cirka åtte måneder i den saken.

I rene inntekter for kommunen tilsvarer dette 6-8 millionr kroner, i tillegg kommer mange tapte årsverk. Så husker vi saken om Hjartøya der blant annet Siv Aglen stemte slik at AkvaFuture heller etablerte seg i Vevelstad. Arbeidsplasser og skatteinntekter ble lobbet ut av kommunen.

Spesielt interessant er det at strategisk næringsplan peker på havbruk som ett av våre viktigste satsningsområder for vekst. Denne vinglingen skjer altså i et parti som etterlyser tydelig lederskap og strategisk jobbing. Vel og merke av andre partier.

Ap har med dette bidratt til at Brønnøy kommune har gått glipp av store inntekter. Ap står fritt til å fortsette denne linjen, men reduserte inntekter gir også et redusert handlingsrom.

Tapte inntekter ved å si nei gir ikke rom for redusert eiendomsskatt. Det virker som om Ap ikke tar innover seg at verdier må skapes før de kan fordeles.

I Høyre ønsker vi å legge til rette for mer næringsliv og være en positiv medspiller for næringsliv og gründere. Rett og slett gjøre Brønnøy til en ja-kommune! Alle partier må gjerne bidra mer til dette.

Vi erkjenner at det må skapes større inntekter til kommunen slik at avhengigheten av eiendomsskatt blir mindre.

Skaper vi økte inntekter gjennom mer næringsvirksomhet og flere arbeidstakere/innbyggere, så legger vi også grunnlaget for et forslag fra Høyre om redusert sats eller større bunnfradrag på eiendomsskatten ved behandling av budsjett i desember 2021.

for Brønnøy Høyre,

Rune Moe

Tore Tveråmo

Janitha O Singdahlsen

Ørjan Moe

Jone Måsøy

Leif Morten Slotvik