Tidenes svakeste bortforklaring eller et symptom på noe verre

Debatt

Det er ikke med et ubetydelig hakeslipp vi leser Ordfører (Sp) og Varaordførers (H) forklaring på hvorfor de øker eiendomsskatten i 2021.

For å svare ut dette velger de å påpeke at promillesatsen er redusert fra 7 til 4 promille i perioden 2018 – 2021, for så å fullføre med å skylde på økte takster på boligen som forklaring på at eiendomsskatten du betaler faktisk øker.

Men dette blir bare bortforklaringer. Det er hverken redusert promillesats eller økte boligtakster som medfører økt eiendomsskatt for 2021. Eiendomsskatten du betaler øker fordi kommunestyret, med Høyre, Senterpartiet og Frp i spissen har bestemt det.

Så hvorfor lykkes ikke Høyre, Senterpartiet og Frp i sin politikk og i stedet kommer med svake bortforklaringer? Arbeiderpartiets påstand er at posisjonen mislykkes fordi posisjonen ikke evner å tenke strategisk, legge en plan og prioritere! Økonomisk omstilling i enhver virksomhet krever et tydelig lederskap. Vi ser ikke at Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har vært i stand til å utøve dette så langt.

Ferskeste eksempel på svakt lederskap er måten de håndterte beslutning om kutt i institusjonsplasser i 2021. Når det ble klart at Bogruppe 4 skulle legges ned, og protestene til beslutningen ble høylytte, så var det ingen fra politisk lederskap som valgte å forsvare beslutningen!

Ikke før det var gått tre måneder og posisjonen ble innstendig oppfordret til å komme på banen, valgte H og Sp å forsvare beslutningen i en pressemelding. Dette blir særlig kritisk fordi dagens leder av Driftsutvalg 1 fra Sp tidligere i leserinnlegg har vært svært imot nedleggelse av de samme sykehjemsplassene. Den gangen satt hun i opposisjon og da karakteriserte hun det sågar som uansvarlig! Da er det ikke mer enn rimelig å forvente at de som sitter med politisk makt er rask på banen med en tydelig og eksplisitt beskjed om hva som har endret seg siden forrige gang man foreslo kutt i sykehjemsplasser.

Det er ikke bare dårlig gjort av Høyre og Senterpartiet overfor kommunenes innbyggere og ansatte å være så unnvikende, men det nesten skammelig å bestemme noe så upopulært og etterpå la de ansatte og innbyggere som skal gjennomføre beslutningen stå alene i kampen.

Etter kommunestyreperioden 2011-2015, som var forrige gang Høyre og Sp styrte sammen, var kommunens økonomi kjørt helt ut av kurs og kommunen havnet på Robek lista. Da Arbeiderpartiet sammen med Venstre dannet posisjon etter valget i 2015 la vi, sammen med ledelsen og tillitsvalgte, en plan for hvordan man skulle komme i mål med nødvendig økonomisk omstilling. Driftsutgiftene for kommunen ble kuttet til et realistisk og bærekraftig nivå, i tillegg så økte eiendomsskatten i en periode for å betale ned gammel gjeld.

Dette var ikke nødvendigvis enkle eller populære beslutninger som ble tatt med lett hjerte, men det var nødvendig å styre skuta mot rett økonomisk lei. Det lyktes vi med. En del av planen var at eiendomsskatten skulle ned til samme nivå som tidligere når gammel gjeld var betalt ned. Det skulle skje i 2020, og det skjedde. At eiendomsskatten skulle ned fra 2018-2020 var altså allerede planlagt, lenge før Høyre, Senterpartiet og Frp kom i posisjon i kommunen, alt de måtte gjøre var å følge en plan lagt av forrige kommunestyre.

Men siden valget i 2019 har det manglet både tydelig politisk ledelse og en plan for hvordan man ønsker å nå sine politiske mål. Kommunens administrasjon med kommunedirektør i spissen gjør sitt beste for å holde skuta flytende – men for å endre kursen trengs en bedre og tydeligere politisk ledelse! For kommunens skyld får vi håpe på snarlig bedring!

På vegne av kommunestyregruppen for Arbeiderpartiet

Siv Therese Aglen, gruppeleder