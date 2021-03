Codfarm AS har brukt masser av penger på tåkelegging

Debatt

Det er brukt masse tid og penger på å kartlegge alt annet enn berørt fisk og dyreliv på Gåsholman i forbindelse torskeoppdrett.

Det er jo ganske fantastisk at av de 230 sider som søknaden består av, så kan jeg ikke se at verken fugl eller fisk er nevnt. Ja, bortsett fra at oppdrettet skal ligge nærmest kant i kant til et fiskefelt. Hadde ikke fiskefelt vært inntegnet i kommunes kart, så hadde en vel glemt å nevne dette også?

I dag opererer vi med tre kategorier på rødlista ("sårbar", "sterkt truet" og "kritisk truet"). Fuglen lomvi (vit. navn Uria aalge) er kritisk truet. Fuglen alke (vit. navn Alca torda) er sterkt truet. Fuglen sjøorre (vit. navn Melanitta fusca) er sårbar. Alle disse har tilholdssted i området ved påtenkt torskeoppdrett.

Kysttorsken som bare er "sterkt truet" har sitt gyteområde i området ved tiltenkt torskeoppdrett. Så kan det jo nevnes at det har jo hyse også, men den er jo ikke utryddingstruet.

Er det ønskelig at våre kommende barn og generasjoner kun skal kunne lese om vårt artsmangfold via internett? Høringsfristen er 26. mars!

Olav Ellingsen

