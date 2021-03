Skolevegring, mobbing og ansvar

Debatt

I et samfunn der vi ser annenhver setning utløser krenkefest, nysgjerrighet diagnostiseres med ADHD og bekymring (les:"livet") må være angst og depresjoner blir man jo redd for å sende opp en nødrakett selv om det er på høy tid og tåka har blitt så tykk at sikten er borte.

Men mine erfaringer som forelder til skolebarn i 7 år har gitt meg et skremmende innblikk og fryktelige erfaringer med et enormt og bekmørkt samfunnsproblem godt lukket innenfor livet til altfor mange av våre barn. Nødraketten må avfyres!

I 2002 startet Bondevik regjeringen etter eget utsagn vår tids største offensiv mot mobbing. Lovnaden var: nå skal all mobbing opphøre. Mobbingen har siden den gang økt jevnt og trutt.

I 2017 vedtok en ny regjering det som er omtalt som "mobbeloven". (Opplæringsloven, 9a) Det skulle bli nulltoleranse for mobbing og verktøykassa ble fylt til randen av redskaper for å utslette mobbing av barn i skolen. Mobbingen øker fortsatt jevnt og trutt. Men problemet er at denne paragrafen i opplæringsloven sikrer mobberen i å fortsette mobbing og trakassering så lenge mobber ønsker å gjøre det.

Mobberens rettigheter går foran offerets rettigheter.

Mobbeloven virker rett og slett ikke for ofrene.

Siden 2017 har 4 mobbere i Norges grunnskoler og videregående skoler måttet flytte skole, å telle ofrene som må pakke sammen og flytte har ingen tenkt å registrere. Tallet er nok flere hundre, bare i Brønnøy tosifret vet jeg.

Ettersom mobbeloven ikke har annen effekt en et trofé for 1 x Bondevik-regjering og 2 x Solbergregjeringer kan ikke jeg sette lit til lovgivere, bevilgende og kontrollerende makt.

Vær så snill lokalpolitikere, dere er ikke skoleeiere. Men dere er satt til å forvalte skolen på vegne av oss foreldre. Jeg er dypt bekymret for forvaltningen av våre barn. Når en barneskole er det verste stedet på jord for så mange barn å oppholde seg på, har ikke dere heller gjort jobben deres.

Jeg er rådvill og desperat på vegne av fremtiden og nåtidens barn. Når ikke lovgivende, eiere eller forvaltere er i stand til å sørge for en trygg hverdag for våre barn. Når barn fra 6 års alderen og opp til tenårene har 190 dager i året med helvete og terror som normalen har vi et svært alvorlig og omfattende samfunnsproblem.

Etterhvert som vi nærmer oss 1. hånds kontakt og de som har det daglige ansvar for barna våre kommer vi til lærere og ledelse ved skolen. Her har vi erfart alt fra total ansvarsfraskrivelse til full alarm. Vi har erfart at mobbeoffer blir trodd! Vi har sett en stor innsats for å hjelpe og løse problemene med mobbing og dårlig skolemiljø. Dessverre altfor sent. Mange barn bukker under, gir seg og må flytte. Dette skjer i lille Brønnøysund.

Flere ganger har jeg følt at de som er "hands on" hver eneste dag, kjenner problemet, ser handlingene og ofrene men forblir maktesløse. Det forstår jeg, du kan ikke fylle verktøybagen til en snekker med plaster og engangshansker hvis du vil ha jobben gjort.

Ansvarsfraskrivelse og mangel på handling i tidlige skoleår lar uønsket adferd og mobbetoget komme opp i høy fart. Da hjelper verken plaster eller riktig verktøy i snekkerbagen. Her har lærere og skoleledelse et enormt viktig ansvar. Og de trenger hjelp fra skoleeier.

Til slutt men aller viktigst har vi foreldrene.

Hvordan skal en kontaktlærer sørge for en trygg og god skolehverdag, hvordan skal en kontaktlærer klare å hamle opp med en notorisk mobber der foreldre ikke vil samarbeide eller vedkjenne seg at barnet deres er en mobber. Og heller ikke skjønner sitt eget eller andre barns beste. Skolen har slik jeg ser det nesten ingen reaksjon/sanksjons mulighet ovenfor barn og foreldre som trenger korreksjon/hjelp i hvordan være mot andre.

Når toget med uakseptabel adferd og mobbing har kommet opp i en slik fart at det ikke lar seg stoppe er det faktisk for sent.

Skolen trenger tettere dialog skole-forelder og forelder-forelder fra 1. dag.

Hvis ikke stortingspolitikere, kommunepolitikere, kommuneadministrasjon, skoleledelse, lærere og foreldre tar grep er jeg redd tåken blir så tykk at ingen lengre ser nødrakettene.

Far i Brønnøy