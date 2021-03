Kommentar til leserinnlegg om mobbing

Økt oppmerksomhet de siste årene har nok senket terskelen for å melde fra. Det er bra, for da kan man komme inn tidligere i problematikken.

Først er det grunn til å beklage at noen elever skal sitte igjen med slike opplevelser, og at det går lang tid å få kontroll på problemet. Vi vil kommentere generelt, for vi kan som vanlig ikke kommentere enkeltsaker av personvernhensyn, uansett hvor meningsløst det kan høres ut for den som opplever slikt og må kjempe mot utrygghet i skolehverdagen.

Å sikre elevene trygt skolemiljø er hjemlet i opplæringsloven § 9A. Stadige innskjerpelser i lovkravene, og krav til rask reaksjon når negative forhold oppdages, har medført større oppmerksomhet mot dette fra alle som arbeider i skolen. Det har også medført raskere reaksjon fra elever og foresatte om å melde slike saker til skolen. Og statsforvalteren (tidligere fylkesmann) står nå klar med pålegg etter en uke om rektor ikke har en plan klar for å løse saken, hvem som skal involveres og hvordan det skal evalueres.

I Brønnøy er det våren 2019 innført en egen inngang på hjemmesiden for å varsle om utrygt skolemiljø. Fra da er det innregistrert 39 saker om utrygt skolemiljø. Noen av registreringene er samme sak, men registrert av ulike personer. Det er forholdsvis jevn fordeling mellom ansatte og foresatte som melder sakene. Alle ansatte har instruks om å melde hvis de mistenker at elever ikke har det bra på skolen. Målet er at vi skal bli flinkere å avdekke det og sette inn tiltak som virker. Mange av sakene er løst, mens andre saker er fremdeles under arbeid. I mer komplekse saker der hele trinn er involvert, har vi også leid inn eksterne kompetanse som bistår skolen i arbeidet, og har gode erfaringer med det.

Lederne i oppvekst har skolemiljø som fast punkt på alle rektormøtene, og inntrykket er at skolene prioriterer dette høyt og tar heimen og eleven på alvor, og setter inn tiltak som man er omforent om. Det bekreftes av at det for tiden er ingen saker som er inne hos statsforvalteren.

Generelt kan vi vel si at det er en for stor andel elever som ikke føler seg trygg i skolemiljøet, hvis vi legger elevundersøkelsen til grunn. Økt oppmerksomhet de siste årene har nok senket terskelen for å melde fra. Det er bra, for da kan man komme inn tidligere i problematikken. Det er også viktig å huske på at det er en del som også foregår på fritiden som får innvirkning på skolemiljø til elevene. Det vil alltid være elever som føler utrygghet på skolen fordi det oppstår vanskelige situasjoner og trøblete relasjoner mellom elever. Det er en del av livet og elevene skal få hjelp til å løse opp i slike situasjoner, slik at dette ikke blir en sak som hemmer læring og trivsel.

Et godt allmennpedagogisk tilbud og god klasseledelse, med bevissthet og systematisk øving på sosiale ferdigheter, er det beste middelet for et godt og trygt læringsmiljø. Det handler kort fortalt om variert og tilpasset undervisning, der de enkelte elevene får oppgaver og utfordringer de kan lykkes med. Det er det vi jobber mot, men det vil ikke gi garanti mot at mobbing forekommer.

Skolen vil aldri oppnå en varig løsning hvis ikke foresatte fra begge/alle hold erkjenner problemadferd, og bidrar konstruktivt og aktivt, sammen med barna og skolen for å gi trygghet og godt læringsmiljø i klassefellesskapet. Når skolen jobber med den enkelte sak, så er det viktig å ha forståelse for at det meste av arbeidet som gjøres ikke er åpent for andre enn den aktuelle eleven og dennes foresatte. Det kan gjelde både den som blir utpekt som mobber og den som opplever mobbing.

Noen barn har utfordringer med adferd på grunn av spesifikke vansker og diagnoser. Da kan det være enda mer krevende å få til en positiv utvikling. Åpenhet om slikt vil oftest være til hjelp. Det er lettere å forstå negative kommentarer og annen krenkende adferd dersom det forklarlig årsak, og i hvert fall ikke er utslag av «vond vilje».

Helsestasjon og barnevernstjenesten er gode og viktige bidragsytere med tilbud om samtaler og kurs til foreldre om foreldrerollen, og hvordan en skal handtere de ulike utfordringer i oppveksten. Noen trenger også hjelp fra den kommunale psykiatritjenesten eller blir henvist til BUP eller andre spesialisttjenester.

Ulike lovverk og/eller ulik tolkning av lovverket, gjør det noen ganger krevende med samarbeid mellom hjelpeapparatet, skolen og elev/foresatt. Uansett er alt basert på frivillighet og samtykke, og eget ønske om å løse utfordringene. Det er av stor verdi at de som skal være hjelpere og veiledere tidlig får en god relasjon til foreldrene. Det betyr at en må treffes i «fredstid», før problemer oppstår.

Her er det verdt å nevne barnevernsreformen som trer i kraft fra 2022. Reformen har bl.a. som mål å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsatts i hele oppvekstsektoren. Tjenester som helsestasjon, barnehager, skoler, psykiatritjenesten og PPT får dermed alle et ansvar for forebygging og tidlig innsats. Barnevernstjenesten skal i hovedsak konsentrere seg om de mer alvorlige og komplekse sakene.

I forkant av dette har vi i Brønnøy allerede bestemt å etablere et eget innsatsteam som skal kunne rykke ut på kort varsel å hjelpe eleven, foresatte og skolen, for å rette opp uakseptabel adferd. Det jobbes nå med å sette sammen denne gruppa med deltakere fra ulike avdelinger i kommunen (det er ikke bevilget egne midler til dette).

Vi jobber også sammen med PPT i kompetanseløftet for spesialundervisning og mer inkluderende praksis, der blant annet arbeid tettere på eleven, klassen og læreren er et av hovedmålene. Bedre observasjoner og analyser vil gi raskere saksbehandling og mer treffsikre tiltak. I mellomtiden er det nødvendig med økt bemanning for å styrke utsatte klasser eller opprette alternative læringsarenaer.

Vi anbefaler at foresatte eller andre som er bekymret for barn sjekker ut det kommunale tjenesteapparatet via hjemmesiden her.

