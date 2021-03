Smartmåleren som ikke er så smart

Debatt

Før de nye strømmålerne ble montert i våre hjem, var det en introduksjonskampanje som skulle fortelle oss om de mange fordelene ved en slik installasjon i stedet for de gamle målerne.

Ved å studere den reklamen som ble utgitt, kunne man tro at dette ville gagne forbrukeren i høy grad. Så feil kan man ta. All positiv omtale om de nye målerne er innrettet mot strømleverandør, forsøkene på å få oss forbrukere til å juble, er dessverre totalt mislykket.

Her er noen eksempler:

Reklamen sier: "Ettersom de nye målerne registrerer forbruket mer nøyaktig, kan data brukes til å se når på døgnet befolkningen bruker mest strøm." Svært nyttig for strømleverandør, null effekt for forbruker som ikke får vite når forbruket er stort og strømmen dyr.

Reklamen sier videre: "Tanken er at alle skal fordele strømforbruket sitt utover dagen bedre enn vi har gjort til nå." Dette er umulig for forbrukeren. Måleren er nok viselig innrettet med avansert teknologi, men teknologien virker noe ynkelig når info om dette ikke kan gis forbruker der og da.

Reklamen sier: "Du vil få bedre oversikt over strømforbruket ditt. Hvis du vet når strømprisen er høy og lav, blir det enklere å styre strømforbruket smartere." Dette blir jo en nokså latterlig påstand når måleren ikke gir forbrukeren denne info.

Reklamen sier videre: "De nye målerne gjør det mulig å måle akkurat når du bruker strøm, slik at prisen skrus opp i de tidsrommene strømforbruket er høyt, mens det er billigere i de periodene færre bruker strøm."

Altså; denne info får strømleverandør, mens forbrukeren på grunn av svakhet med måler ikke aner noe om disse viktige tidspunktene. Det ville nok være en enkel sak med den moderne teknologi som befinner seg i AMS-måleren å modifisere den bedre tilpasset forbrukeren.​

Det kan ut fra det lille som her er presentert, synes som om forbrukerperspektivet totalt er utelatt både i reklamebrosjyrene og i den virkelige verden. Man kan lett få mistanke om at alt til syvende og sist dreier seg om økende inntjening for kraftselskapene på bekostning av oss forbrukere.

Rett nok så finnes det muligheter for forbrukeren å få vite mer. Men dette er gjemt i en så finurlig pakke at svært få abonnenter kan benytte seg av dette. Man må da først få godkjent en søknad fra nettselskapet om å få åpnet en såkalt "port" på måleren. Deretter må det anskaffes smarttelefon, installeres apper, og hvis alt dette fungerer, er det mulig å få info om strømforbruk etc.

Måten hele denne saken framtrer på overfor forbrukere, viser at kraftselskapene nok spesifiserte de nye målerne til strømleverandører, og ikke forbrukerne. Den åpenbare mangel ved apparatet viser dette.

Et nettselskap, som omfatter ca 45.000 abbonenter, viser at mindre enn 200 forbrukere har søkt og fått åpnet HAN-porten på strømmåleren. Et annet og større nettselskap opplyser at andelen er 0,1 prosent. Dette er en klar indikasjon på at systemet med vitende og vilje er konstruert lite forbrukervennlig. Når under 1% av abbonentene tre år etter at den nye måleren er installert, enda ikke klarer å bruke den tungvinte og kompliserte metoden med å få tilgang til strømdata, gir dette et nokså tydelig signal om at her er noe som ikke er særlig forbrukervennlig.

Og på toppen av det hele; Utskiftningen koster 10 milliarder kroner, og disse midlene må vi forbrukere bekoste gjennom økt strømregning.

Alle disse faktaopplysningene og sitatene er hentet fra brosjyren:

"AMS-måler: Slik fungerer din automatiske strømmåler." Sist oppdatert 20.11.2019.

Arild Aune