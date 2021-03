Senterpartiet i Nordland legger asfalt i Sømna kommune

Debatt

Nordland har over 4100 km med fylkesveg. I Sømna har det nå lenge vært behov for å oppgradere flere fylkesveiparseller til en forsvarlig og god standard. Totalt i hele Nordland skal nå over 210 kilometer med fylkesvei asfalteres. Sømna Senterparti er glade for at FV 17 Vik til Nordstrømmen bru og FV 7226 Kvitle /Arnes er med på lista over veger som skal få ny asfalt i løpet av året.



Slik som tilstanden har vært på vegen de siste årene, så har det skapt sine utfordringer for næringsliv, turisme og trygg ferdsel. Det er meget nedslitte veier som det nå tas et grundig tak i, og det settes inn et stort trykk på vedlikehold. Dette vil bedre mobiliteten betraktelig for syklister, gående og alt av transport med både små og store kjøretøy.

Etterslepet på fylkesvegene i Nordland ligger nå på over 9 milliarder. Videre vil det også være et stort vedlikeholdsbehov også i årene som kommer. For å gradvis sikre trygge veier over hele Nordland prioriterer Senterpartiet 150 millioner ekstra hvert år til vegvedlikehold. Selv om det ikke løser problemet over natten er dette en god start i riktig retning for å skape omgivelser som skaper økt bolyst i hele Nordland.

Roy Helge Dahle

Leder

Sømna Senterparti