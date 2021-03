Bygdebokarbeidet som fikk bråstopp

Debatt

Som amatørslektsgranskere flest bruker også jeg flittig bygdebøker i min søken etter kilder. Mange bygdebøker er også gjort lett tilgjengelig via digitalisering.

I dette spennende arbeidet blir en ofte kontaktet av andre som har samme hobby. Dermed dukker det av og til opp spørsmål om gard og slekt på forskjellige steder, også innen en kommune. Dette har medført at jeg får spørsmål om hvorfor bind 6 enda ikke foreligger. Alle vitale data om ytre del av kommunen foreligger i bind 5, men det store og spennende Velfjordområdet mangler.

I forordet til bind 1 skriver Tor Mathisen at: "Målet er å skape ei god bygdebok som kan styrke tilhørighet og identitet til Brønnøy, herunder et godt grunnlag for slektsforskning."

Derfor er det så beklagelig og ganske så uforståelig at Brønnøy kommune velger å trenere dette viktige kulturhistoriske arbeide. Jeg får jo anta at kulturetaten i Brønnøy har brukt sin kompetanse, kunnskap og innflytelse på å løfte dette viktige arbeidet fram både av ren kommunal interesse og i budsjettsammenheng. Men bind 5 av bygdeboka kom i 2016, og nå i 2021 er det ingen signaler om fremdrift.

Til sammenligning så kom Sømna bygdebok bind 1 i 1987, bind 2 i 1989, bind 3 i 1992 , og bind 4 i 1996. Bindal kom med sin bygdebok bind 1 i 1999, bind 2 i 2001, bind 3 i 2009 og bind 4 i 2013. Det viser at nabokommunene prioriterer en noenlunde jevn progresjon i utgivelsene.

Hva er det Brønnøy somler med? Skyldes det kommunal likegyldighet knyttet til Velfjorddelen? Skyldes det økonomi? Skyldes det redaktørjakt?

Dette er viktige spørsmål som nok må rettes direkte til politisk og administrativ ledelse i Brønnøy kommune.

Hvis Brønnøy kommune skal ha troverdighet videre utover landet i kulturhistorisk viktig arbeid, så må offentligheten nå få en klar info om hva som gikk galt, og hvordan kommunen akter å arbeide framover.

Sømna februar 2021

Arild Aune

Bygdeboka er ofret i budsjettarbeidet Brønnøy kommune har ikke hatt bygdeboka på budsjettet etter 2016.

