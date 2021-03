Bogruppe 4 for 4. gang

Debatt

Forleden var gruppelederne samlet for å ta stilling om vedtaket om omorganisering av institusjonsplasser var lovlig, det mente de.

Jeg hadde forfall, ironisk nok var jeg på besøk på bogruppe 7 på sykehjemmet. Jeg har frekventert der daglig den siste uka. Det er da naturlig at en kommer i prat med folk. De ansatte vil ikke si så mye, men de sier at de ikke har blitt orientert om hva som foregår. Fredag 18 desember fikk de melding om at det var satt i gang en prosess med nedbemanning og omstilling, siden har ingen hørt noe. Ikke rart de ansatte er usikre.

Det tømmes også gradvis for pasienter. De pårørende sier at de har fått beskjed om at det er politisk vedtak som skal effektueres.

Etter gruppeledermøtet ble det sendt ut pressemelding, og for å pynte brura er det lagt til to ord i teksten som er limt inn fra budsjettkommentarene (155 sider) Ordene er «sammenslåing bogrupper»

Teksten i pressemeldinga: «Kutt: Mindre institusjonsplasser/sammenslåing bogrupper samt controllerfunksjon.»

Hva jeg mener om dette egner seg ikke på trykk!

Den originale teksten er: «Kutt: Mindre institusjonsplasser, samt controllerfunksjon.»

Jeg vil igjen minne om kommunelovens §13-1» Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.»

Er det noen som virkelig mener at vi har et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

Hvis gruppelederne faktisk visste at Bogruppe 4, med denne linja skulle legges ned, hvorfor ble det holdt hemmelig? Hvorfor ble det ikke orientert om i medlemsmøter? Og hvorfor ble det ikke nevnt i kommunestyret? Var man redd for diskusjon?

Jeg sakser videre fra pressemeldinga: « I omsorgsplanen til Brønnøy kommune er det tatt inn at bogruppe 4 skal bli den nye intermediære avdelingen og må rustes opp til formålet.»

Det som står om DMSet i omsorgsplanen er: «I dagens bogruppe 4 vil fem faste plasser omgjøres til intermediære plasser på DMS. De øvrige sengeplassene ved avdelingen vil være korttidsplasser».

Da kommunestyret vedtok DMS-et 20.06.18 var det lagt ved et forprosjekt med romprogram ført i pennen av Ratio Arkitekter og Nordconsult. Arealene i Bogruppe 4 beskrives slik:

«En sengeavdeling med 2 KAD‐sengeplasser, to plasser til korttidsopphold og seks plasser til intermediærsenger ligger på plan 2 i eksisterende fløy C. Som del av DMS‐prosjektet bygges til denne avdelingen en ny arbeidsstasjon. Arbeidsstasjonen består av en åpen del som har god kontakt ut til korridorene. I bakkant ligger en skjermet arbeidsplass.»

Videre i saksfremlegget: «Sykehjemmets bogruppe 4 er delvis tatt i bruk til korttidsopphold og kad.senger. Resten av denne avdelingen på 10 sengeplasser er planlagt brukt til intermediære sengeplasser (5-6) i samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF og kommunene på Sør-Helgeland. Der er bare behov for mindre bygningsmessige tilpasninger for å få til dette.

Når framdriften for DMS-et er avklart bør det derfor igangsettes en utredning av premisser og rammer for denne aktiviteten slik at nødvendige avklaringer er på plass i god tid før DMS-et tas i bruk.»

Kommunestyret vedtok enstemmig forprosjektmatrialet.

Dette ble gjentatt da vi gjorde vedtak om oppstart av bygging av DMSet den 18.12.2019

«Det igangsettes bygging av distrikts-medisinsk senter i Brønnøysund basert på leieavtale inngått med Helgelandssykehuset HF, og i samsvar med foreliggende planer.»

I de foreliggende planer var Bogruppe 4 med 2 KAD-senger, 2 kortidssenger og 6 intermediære senger.

Kommunestyret har altså gjentatte ganger vedtatt at Bogruppe 4 med ovennevnte innhold skal være en del av DMSet. Plassering og innhold synes god. Vi får et «minisykehus» som vi i lengre tid har jobbet for. Vi har allerede kompetent personell som kan behandle «tunge» pasienter. Det er nærhet til legekontor, laboratorium og legevakt, og også ambulanse. Det ser ut til at intensjonen til arkitektene er å få til et effektivt bygg. Utgifter til personell blir delt mellom flere parter.

Nå ser jeg at planen er å flytte KAD-senger og kortidssenger inn i Bogruppe 7. Dette er i strid med kommunestyrets vedtak. Bare av denne grunn må det komme en sak til kommunestyret slik at kommunestyret får ta del i de vurderinger som administrasjonen har gjort.

Legger vi ned Bogruppe 4 nå og flytter personellet til andre bogrupper så må vi etter mine begreper ansette nye folk for å serve den nye intermediæravdelingen som nevnes i pressemeldinga?

Etter det ovennevnte så står jeg på at denne saken må til kommunestyret.

Gruppelederne representerer jo alle de andre partiene. Jeg er antakelig den eneste kommunestyrerepresentanten som har denne meninga, men det lever jeg godt med. Jeg har mitt eget parti i ryggen.

Det jeg er mest bekymret for er den usikkerheten, grunnet mangel på informasjon, som er skapt hos de ansatte og bekymringen hos pårørende og pasienter.

Eilert Horn

Gruppeleder Brønnøy SV

Uenige om lovligheten av bogruppe 4-vedtaket Eilert Horn (SV) mener bogruppe 4-nedleggelsen kom som en overraskelse på politikerne. Ordfører Eilif Trælnes avviser dette.

Politiker spør om bogruppe 4, sier hun opplever mye uro Marianne Nielsen (R) hevder hun kontaktes av pårørende og ansatte som uttrykker bekymring for hva som skjer med bogruppe 4.

Vedtatt kutt gir merforbruk fordi det tar tid å kutte Det fører til at helse- og velferdsområdet styrer mot millionoverskridelser i forhold til budsjettert innsparing.

Kommunen til ansatte: Budsjettvedtak betyr nedbemanning og fjerning av bogruppe Interne meldinger til ansatte i Brønnøy kommune tyder på at onsdagens budsjettvedtak i kommunestyret betyr at bogruppe 4 på sykehjemmet i Brønnøysund blir fusjonert inn i den øvrige sykehjemsmassen.