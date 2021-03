Gratulere med dagen, men vi er enda ikke i mål

Debatt

Alle jenter, damer og kvinner; gratulerer med dagen! I dag er en dag for å feire hvor langt vi har kommet, men vi må aldri glemme forskjellene som enda er der, og som brukes som forhandlingskort for makt.

Vi må ikke glemme lønnsforskjellen, at kvinner har færre ledende stillinger, eller undertrykkelsene som enda er der, men vi må ikke glemme årene vi har kjempet og fått gjennomslag.

Kvinner i jobb, kvinner på stemmesedlene og kvinnelig stemmerett. Det er viktig å huske på gjennomslagene vi har fått, dette viser at dette er en stor kamp vi ikke tar forgjeves, men en kamp med mange små seire. Seierne skal vi se tilbake på, og være stolte av men det hjelper ikke når vi gang på gang må demonstrere for å holde våre rettigheter der de er i dag, og ikke kjempe fremover.

Siden 2013, har vi flere ganger kjempet for våre rettigheter men vi ser at de har gått bakover. Kristelig folkeparti i en flertallsregjering var viktigere for Høyre og Frp enn å la oss kvinner bestemme over egen kropp. Vi demonstrerte, gikk i tog, utfordret statsministeren, statsråder og likevel står vi her i dag med innskrenket rett i abortloven. Polen gjorde abort forbudt, men det vil ikke skje mindre aborter bare mindre tryggere. Det er ikke slik det skal være, vi kvinner skal bli hørt, og ikke minst bli kjempet for når det gjelder vår kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Dette er en kamp for alle. En kamp der hver og en kvinne skal føle seg likeverdig. En kamp der kvinner tar ordet og viser styrke. En kamp som aldri må glemmes. Likestillingen mellom menn og kvinner kommer ikke bare vi ønsker det nok, men for å oppnå likestilling kreves det politisk handlekraft og kjønnsnøytral kamp. Denne kampen vil og tar AUF sammen med dere. For å aldri la likestillingen gå feil vei, igjen.

Kjære jenter, damer og kvinner; i dag er en viktig dag. I dag markerer vi kampen mot barneekteskap, mot utrygge aborter, mot lønnsforskjeller og mot all undertrykkelse av kvinner. Denne kampen tar AUF sammen med dere, hver eneste dag. Igjen, gratulere med dagen!

Live Libakken

Feminisme-, antirasisme- og inkluderingsansvarlig for AUF i Nordland