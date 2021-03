Brønnøy kommune og fremtiden

Er det noen som tror at arbeidsbelastningen blir mindre, og at sykefraværet faller når det nedbemannes?

Brønnøy kommune forbereder seg til fremtiden. Nå legger de grunnlaget for vår felles velferd og hvor attraktivt det skal være å bo, arbeide og leve i kommunen, også i alderdommen. I den forbindelse leser jeg i avisen at det er vedtatt nedleggelse av en bogruppe på sykehjemmet med dertil hørende nedbemanning. I innleggene reises mange spørsmål, og jeg venter spent på svarene i likhet med både ansatte, pasienter, pårørende og politikere. For vi må kunne gå ut ifra at noen vet noe, og kanskje enda mer essensielt: At noen faktisk har tenkt noe og har en plan. I øyeblikket er det vanskelig å få klarhet i akkurat det.

Forut for en slik prosess som griper inn i hverdagen til alvorlig syke eldre med sammensatte lidelser som krever et visst nivå av både bemanning og kompetanse, er det vanlig at det foreligger både konsekvensanalyse og risikovurdering. Det er også vanlig at slike analyser gjennomgås og vurderes før en beslutning tas. Ikke etter. Det bunner i det faktum at beslutninger uten kunnskapsgrunnlag ofte blir dårlige beslutninger som kan bli en kostbar affære både når det kommer til menneskelige ressurser og økonomi. Hvis dette er et vedtak, undrer det meg, og sikkert mange andre av kommunens befolkning også, hvem har vedtatt det? Hvorfor har ikke kommunestyret fått forelagt slike analyser på forhånd? Er dette et administrativt vedtak, uten kommunestyrets viten og vilje? Hva skjedde egentlig?

Jeg forstår at kommunen har dårlig økonomi og må spare. Nærmere bestemt 1 million. Uten å være spesielt bevandret i økonomi, kan jeg garantere at denne besparelsen kommer til å koste kommunen mange ganger så mye, bare i sykefravær og innleie av vikarer. Det er ikke slik at ansatte i pleie og omsorgstjenesten tusler rundt med hendene i lomma og venter på nye oppgaver. Det er heller ikke slik at disse pasientene bare kan overføres til hjemmebaserte tjenester, med de marginale ressursene de har. Det er ingen som har plass på sykehjem i dag fordi de har knirk i et kne. Dette er pasienter med alvorlige og sammensatte lidelser som krever kompetanse og tilstrekkelig bemanning, ikke mindre. Det kan kanskje komme som en overraskelse, men det blir ikke færre eldre og pasientene blir ikke friskere av å bli flyttet på.

Foran siste valg, spurte jeg politikerne om de hadde tenkt å se på vikarbudsjettet i kommunen, som da var på 15 millioner kroner, og om det var mulig å investere disse millionene i noe som er bærekraftig. Burde ikke det vært tatt fatt i før man overhodet vurderte å kutte i dyrebar bemanning og sårt tiltrengte plasser for syke eldre? Er det noen som tror at arbeidsbelastningen blir mindre, og at sykefraværet faller når det nedbemannes? Er det noen som tror at dette ikke resultere i dårligere kvalitet for syke eldre? Feil som gjøres blir ikke riktigere hvis de gjentas år etter år.

Jeg tenker det er betimelig at kommunens innbyggere blir informert om de siste tallene på innleiefronten fra kommunen, og at vi samtidig får høre litt om beløpene som er brukt på ekstern innleie av konsulentfirma i driften av disse tjenestene de siste årene. Jeg mener det er betimelig fordi dette er skattebetalernes penger og fordi det er interessant hvordan økonomien i pleie og omsorgstjenestene fordeler seg. Når ansatte nå får utsikter til å løpe enda sterkere maraton i arbeidstiden, pasienter skal leve i fortvilet uvisshet om morgendagen og pårørende skal sitte og vente i dyp bekymring for hva som skal skje med deres kjære, finnes det ingen besparelse i dette. Hverken økonomisk eller hva kommer til menneskelig lidelse.

Det skal nedbemannes og ansatte skal informeres. Nedbemanning skal drøftes grundig med både ansatte og ansattes tillitsvalgte. Oppsigelse og endringsoppsigelse er svært alvorlig, og det stilles strenge formelle krav til hvordan det skal foregå. Omorganisering innebærer også lovpålagte drøftinger. At ansatte skal gå rundt og tenke på hvilken retning vinden tar i tillegg til en belastende arbeidshverdag er sterkt kritikkverdig. Like kritikkverdig som å utsette pasienter og pårørende for bekymring og engstelse om de skal få den hjelpen de trenger i fremtiden.

I forrige runde om nedleggelser på sykehjemmet gikk det demonstrasjonstog gjennom Brønnøysunds gater i en størrelsesorden som kan sammenlignes med det vi har 17. mai. Det burde være et så sterkt signal at ingen igjen ville tenke tanken på slike aktiviteter som vi nå ser.

Det skal spares på tilbudet til syke, eldre og ansatte skal sies opp eller omorganiseres, hvilket er et inngripende tiltak. Samtidig skal kommunen ansette en influenser, muligvis for å gjenopprette et omdømme som etter hvert begynner å bli frynsete av avvik, varslinger og konflikter i flere sammenhenger. Det er mulig jeg er langsom i opptrekket. Vi har en fantastisk vakker natur her vi bor og er heldige på mange vis, men vi kan ikke leve av det. For meg ville ingen influenser i verden erstatte arbeidsplasser, trygge barnehager, gode skoler og kvalitet i helsetjenestene. Fordi det er det som avgjør fremtiden vår og om den skal være i Brønnøy kommune eller andre steder. Dette vedtaket kan ikke bli stående.

Gjertrud Krokaa

Innbygger i Brønnøy kommune