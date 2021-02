Ja til kvotejakt på ørn

Debatt

I forrige uke så jeg en sak i flere aviser, som viste et bilde av ei kongeørn som satt midt i veien med en kattepus i klørne. Saken vakte naturligvis reaksjoner, og det haglet inn med kommentarer. Men det som kanskje var mest oppsiktsvekkende for min del, var hvor overrasket alle disse menneskene i kommentarfeltet var.

Både hav- og kongeørna har vært totalfredet siden 1968, og så langt tilbake som i 2013 ble den totale bestanden anslått å ligge mellom 4 000 – 5 800 hekkende par. Dette er altså tall fra åtte år tilbake, og det er ingen grunn til å tro at veksten har stagnert siden den gang.

Hver vår forteller desperate bønder og reindriftsutøvere om en ørnebestand som har kommet ut av kontroll. Nyfødte lam og kalver som drepes og beitebrukere som kommer til kort i jobben mot å beskytte dyrene sine mot den flyvende faren. Ofte er det vanskelig å finne kadavrene, og det er derfor et stort antall tapte dyr som aldri blir dokumentert.

Det er ikke bare tamdyrene som blir plaget av den økende ørnebestanden, den skaper også store problemer for havfuglene. Ørn som står klare til angrep ved fuglefjellene er blitt et vanlig syn. Selv om ørna ikke får tak i byttet sitt, jages fuglene unna redene sine og eggene blir et enkelt bytte for andre fugler som eksempelvis måse og ravn.

Ærfuglen er Nordland sin fylkesfugl, og vi har lange tradisjoner med blant annet sanking av dun fra fuglen. Ærfuglen er blant fuglene som har fått merket konsekvensene av ørnefredningen. Denne bestanden har nå de siste årene gått kraftig tilbake. Det kan ikke være slik at vi verner om en fuglerase så hardt at vi risikerer utryddelse av andre fugler.

En ting er sikkert - vinteren kommer, reinkalver vokser, og sauen settes igjen inn i fjøsen i påvente av en ny beitesesong. Det blir derfor en tøffere konkurranse om matfatet blant rovdyrene, og med en økende bestand er det naturlig at kjæledyrene våre er de neste som må bøte med livet for å få stagget sulten.

Det er mange år siden ørna ble tatt av rødlisten, og Nordland Senterungdom synes tiden er overmoden for å se på en bedre forvaltning av ørna. Derfor er vi glade for at Senterungdommen åpner for kvotejakt på både hav- og kongeørn i sitt nye stortingsvalgprogram.

Felicia Skreslett-Smalsundmo

Organisatorisk Nestleder i Nordland Senterungdom