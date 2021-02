Bogruppe 4 – nok en gang

Debatt

I siste medlemsmøte diskuterte Brønnøy SV forslaget om å legge ned Bogruppe 4. Vi stilte oss spørsmålet om dette forslaget er skikkelig gjennomtenkt? Skyter vi oss selv i foten?

Grunnlaget for denne påstanden er spesielt to forhold: Etablering av DMSet og og økende antall eldre i kommunen.

DMSet er under bygging og forventes å ferdigstilles innen utgangen av året. Arealet der Bogruppe 4 befinner seg er en særs viktig del av DMS. Dette arealet skal inneholde 2 KAD- senger, 2 korttidsplasser for kommunen og 6 intermediære senger; en mellomting mellom et sykehjem og et sykehus. (Se forklaringer nederst)

Som Helgelandssykehuset (HS) selv sier det: «Samarbeidet mellom partene er viktig for å optimalisere ressurser og fremme gode helhetlige pasientforløp. Felles møteplasser og sambruk av areal og personell legger til rette for fordeler knyttet til samdrift og kompetanseutvikling. Et godt samarbeid vil bidra til å møte framtidas utfordringer med en stadig eldre befolkning og skape et attraktivt helsetjenestetilbud for befolkningen på Sør-Helgeland». Er Brønnøy kommune iferd med å ødelegge dette samarbeidet nå?

Vi vet at dagens bemanning på Bogruppe 4 har tatt kompetanseheving for nettopp å være skjeftet til utfordringer som DMSet vil gi.

Har Brønnøy Kommune satt seg ned med HS og diskutert/forhandlet om hvordan man skal utvikle de «nye tjenestene» , og ikke minst fordeling av driftsutgifter?

Vi vet jo og at Sømna kommune betaler 600 000 tusen for tilgang til KAD seng i dag. Er det forhandlinger med Sømna? Skal de ha KAD-seng i sykehjemmet eller i vil de inn i DSMet?

«Tallene viser at Brønnøy har relativt mange flere i alderen som tilsier at de trenger pleie de nærmeste årene. Har kommunen kapasitet til dette med dagens bygningsmasse? Dagens bemanning?» Dette står å lese i kommunedirektørens budsjettforslag. Videre kan man lese i «Bærekraftig økonomisk handlingsplan» «at eldrebølgen begynner å skylle inn over oss».

Forslaget en møter denne utfordringen på er å legge ned sykehjemsplasser, og kutte bemanning! Forstå det den som kan!!

Ved å legge ned sykehjemsplasser flytter kommunen utgiftene fra den ene budsjettposten til en annen. Det blir minimalt å spare. Man tryller ikke bort brukerene. Det verste er at tilbudet til brukerene blir dårligere.

Vi mener det er dødfødt å jobbe videre med denne saken. Vi husker tilbake til høsten 2018 da det var fakkeltog mot å legge ned bogruppa. Et enstemmig kommunestyre nedsablet saken.

Det er ingenting som har endret seg siden da.

Ei intermediæravdeling er en mellomting mellom en sengepost på sykehus og en sengepost i et sykehjem Sammenlignet med sykehjemmet er intermediæravdelinga opprustet med høyere bemanningsnorm, økt mengde legetjenester samt andre helsefaglige tjenester. Hensikten er at de som blir innlagt der skal ha et tidsavgrenset opphold før de blir sendt videre til enten sykehus, sykehjem eller hjem. I de fleste tilfeller så er intermediæravdelinga drevet i et samarbeid mellom kommune og helseforetak.

KAD seng: Kommunal akutt døgnplass

For Brønnøy SV

Eilert Horn

Politiker spør om bogruppe 4, sier hun opplever mye uro Marianne Nielsen (R) hevder hun kontaktes av pårørende og ansatte som uttrykker bekymring for hva som skjer med bogruppe 4.

Vedtatt kutt gir merforbruk fordi det tar tid å kutte Det fører til at helse- og velferdsområdet styrer mot millionoverskridelser i forhold til budsjettert innsparing.