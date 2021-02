Brønnøy kommune og koronavaksineringen

Debatt

Det var med vantro jeg i går leste på BAnett en artikkel angående framdriften i vaksineringen. På diverse spørsmål fra Ragnvald Dundas, kommer det et svar fra konsulent i politisk sekretariat, som får blodpumpen til å skifte gear: «Nå er vi kommet til uke 8 og alle i gruppen 75-84 har fått sin første dose, og vi har snakket med alle i denne gruppen».

Dette er jo et svar som er direkte misvisende. Selv mottok jeg SMS den 29/1 om jeg ønsket vaksinering og ble returnert med «JA» samme dag. Siden har jeg ikke hørt et ord fra kommunen, langtmindre fått noe stikk. Tok endel telefoner til noen venner på min alder (75) og det viste seg at noen var vaksinert for 14 dager siden, mens andre ikke hadde hørt noe mere. Tok også en telefon til vaksineringstelefonen. Dem hadde lite å fortelle, bare at det var lite vaksine å få og at vi bare måtte vente. Ok det, men litt informasjon burde kommunen kunne sluse ut gjennom BA.

Så ser jeg i dag at artikkelen i BA fra i går er korrigert av ass. helsesjef.:«Det er bare halvparten av gruppen 75-84 som har fått første vaksine».

I den tiden vi er i nå, burde kommunen klare å komme med korrekte meldinger. Det er skremmende at noen gir viktige opplysninger en dag og må korrigeres neste dag, av en annen i systemet. Tilliten til systemet er kraftig svekket, om ikke borte. Da sitter man her fortsatt å venter på: Nårtid kommer det ny vaksinesending, nårtid blir det fortsettelse på vaksineringen, hvor langt etter planen ligger vi osv.

Johnny Solvold