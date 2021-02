Kjære ansatte ved ROP

Debatt

Jeg er rystet, rystet langt inn i hjerterota når jeg ser alt dere må gjennomgå. Jeg opplever at mange glemmer at dere også er mennesker. Hvor mye skal dere tåle av drittkasting, baksnakking, opplevelsen av at jobben dere gjør ikke er bra nok, før noen av dere får nok og velger å ta hatten sin og gå?

Det er umenneskelig den behandlingen dere har fått og fortsatt får. Vi er heldige som fortsatt har dere.

Som bruker av dere og deres tjenester gjennom mange år, så vet jeg hvilken jobb dere gjør for oss brukere, jeg vet også at for mange av dere så er det ikke en 8 til 16-jobb. Uten dere så hadde jeg ikke levd i dag. Sånn er det faktisk.

Jeg har ansatte hos dere som har stilt opp for meg på dagtid, ettermiddag, kveld og natt, ukedager og helg. Jeg har mange eksempler jeg kan nevne, velger å nevne noen:

* Jeg har fått bistand og hjelp til å bli kjørt til sykehus av deres ansatte, etter dere selv var ferdig med deres arbeidsdag ved ROP. Dette har skjedd flere ganger.

* Jeg har fått besøk av dere på ettermiddag og kveld, ukedag, som helg, der jeg trengte akutt hjelp.

* Dere har kjørt meg til lege flere ganger og bistått under legetimen, både på dagtid, ettermiddag og kveld.

* Dere har vært med på møter når jeg har hatt behov for det, selv etter arbeidstid.

* Jeg har hatt mange telefonsamtaler med dere, ukedager, helger, langt utenfor deres arbeidstid.

* Jeg har hatt utallige samtaler på kontorene deres, der jeg også har fått kommet inn til samtale uten at dere egentlig har hatt tid, men dere har tatt dere tid.

* Jeg har hatt en grunn til å stå opp om morgenen når jeg skulle til dere, enten for å være med på turer i regi av turgruppen deres, spise middag ved dagsenteret, eller bare for å slå av en prat.

Jeg vet dere har familier hjemme som også trenger dere og deres tilstedeværelse. Jeg er derfor ydmyk for at dere også valgte meg når behovet mitt var der, selv om dette var etter klokka 16. Jeg vet dere er her for meg, jeg vet at jeg alltid kan ringe, jeg vet at jeg alltid får hjelp. Det hører til sjeldenhetene at jeg har måtte vente på hjelp, men det skulle likevel da bare mangle at jeg noen ganger måtte vente, fordi dere er nettopp bare mennesker dere også. Dere gjør så godt dere kan, hele veien.

Dere går den ekstra milen for meg når jeg trenger det, alltid. Jeg kan alltid regne med dere. Dere har vært og er fortsatt en av mine viktigste grunnsteiner her i Brønnøysund. Dere sier hele tiden, det er bare å ringe om det er noe. Gjennom alle mine år som bruker, så har jeg enda ikke opplevd å få nei fra dere. Dere strekker dere langt for at brukerne skal bli ivaretatt.

Jeg har fått støtte, råd, veiledning, omsorg og jeg har blitt sett. Dere har trodd på meg, og heiet på meg. Dere ga meg aldri opp.

Takk, kjære ansatte ved ROP. Takk for at dere går den ekstra milen. Takk for jobben dere gjør. Takk for at dere velger å fortsette, jeg håper dere klarer litt til. Takk for at dere er akkurat som dere er. Dere er gode nok.

Go'klem fra en bruker hos dere

