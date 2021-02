Alternativt forslag til næringshussaken, i møte 12/2 2021

Debatt

Alt 2: Kjære kommunestyrerepresentanter,

Jeg snakker på vegne av mange innbyggere i Vevelstad. Du er folkevalgt, og skal representere folkets mening. Det er du som til syvende og sist skal avgjøre hva som er best for alle i vår kommune. I møte den 12/2 2021 kan du tale på vegne av oss. Vi, de fleste av oss, ønsker ikke et næringshus som er forespeilet nå og skal gå på bekostning av det frivillige og ungdommene i Vevelstad. At ungdommene skal "hit" og frivilligsentralen skal "dit", innfrir ikke behovene. De vil være samlokalisert, fordi begge ønsker å bruke samme utstyret (f.eks. biljard, darts m.m.) i sine aktivitetstilbud, og de kan da bedre dra nytte av hverandres ressurser.

Frivilligsentralen driver Kosta Nada, en bruktbutikk med gratis utlån av utstyr. Noe som har stor potensiale, og med tanke på gjenbruk og lån istedenfor kast og kjøp er det med i det grønne skifte Vevelstad kommune ønsker å være med på. Utlån av utstyr til tur, lek og sportsaktiviteter er noe enhver (barne-)familie og den enkelte kan dra stor nytte av. Lokalisering i biblioteket ser ut til å være meget uegnet med tanke på romstørrelse og kollidering med bibliotekets inventar. Hva skal skje når allbrukshuset leies ut til private tilstelninger? Hvordan kan frivilligsentralen leie ut sine lokaler når alt er plassert i ett rom?

Litt om økonomien: Kun det å bygge om bankbygget og biblioteket koster en halv million. Hva koster den nye næringsutviklingsstilling? Hva koster det å få tilrettelagt til et ungdomshus? Hva får folket igjen for dette? Et næringshus som bare skal brukes til "litt" kontorplass? Fordi turistene finnes ikke her fra september til mai. Hver høst er kommunen i en liten knipe fordi vi må spare et par millioner for å la budsjettet gå i null? Hva med budsjettet til alle våre lovpålagte oppgaver som skole-oppvekst, helse og omsorg, og selve administrasjonen? Hva har skjedd med planene for et nytt sykehjem? Fremmer derfor et forslag som kan tilfredsstille alle:

Samlokalisering: Næring, frivillighet og ungdommene i et felles hus, midt i bygdas smørøye!

Bankbygget er stort nok til å huse både frivilligsentralen, med Kosta Nada, ungdommene og kontorplass til næringsutviklere og reiseliv. I fellesarealet kan det godt promoteres med reklamemateriale fra de forskjellige (turist-) næringsaktører. Det skal være lys og liv i bankbyggets 1. etasje hele året rundt. Man benytter den eksisterende byggemasse på den mest økonomiske måte!

Til slutt: For turistene, andre tilreisende og lokalbefolkningen er det bare positivt å få med seg turistinformasjon, bruktbutikk (med salg fra lokale/private) og et imøtekommende lokale der kaffe og vaflene står klare, alt under et tak! I tillegg skapes det et godt samarbeid mellom de forskjellige aktører, det frivillige, næring og ungdommene og kan dra nytte av hverandres kunnskaper og ressurser.

Økonomisk sett er dette den billigste løsningen for kommunen. Og dette er med til å tilfredsstille alle parter!

Vevelstad, 11/2 2021

Johan M. Vevelstad

Nestleder i eldrerådet

