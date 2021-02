ROP og Agenda Kaupang

Debatt

Som brukerrepresentant mener jeg at prosjektet med Agenda Kaupang har vært nødvendig og viktig for alle parter som deltatt i prosjektet, både ansatte og ledelse.

Det har satt fokus på hva som er bra og hva som er mindre bra i kommunen for brukerne og som en del av det som er mindre bra kommer dette med ettervernstilbud og samarbeid opp gang på gang.

Jeg tok for første gang på politikerdebatten i 2019 opp saken med det manglende ettervern og fikk slik jeg ser det kun svadasvar fra politikerne, det sa jeg den gangen og det mener jeg den dag i dag, politikerne svarte positivt på spørsmål om samarbeid men det lyser med sitt fravær. Nå vises problemstillingen gjennom andre prosjekt enn kun gjennom meg som brukerrepresentant, og det håper jeg politikerne samt administrasjon tar til seg og jobber aktivt med.

Som det stod i den første saken om ROP så har jeg søkt lokaler til en brukerstyrt møteplass og arbeidet med at få den på plass er i full gang, det er viktig for meg tydeliggjøre at mitt ønske med den er at få igang et samarbeid mellom RIO som brukerorganisasjon og Brønnøy kommune, det er absolutt det viktigste for brukerne sin del, og det er de jeg jobber for.

Hvordan samarbeidet blir er en sak lenger frem i tid men vi jobber for at brukerne skal få et så positivt og dekkende tilbud som mulig, dagtid, kveldstid og helger.

For brukerne er det viktig med et heldekkende tilbud og at de ulike organisasjonene (ROP,miljøtjenesten og hjemmebaserte tjenester) samarbeider langt mye bedre og at kommunikasjon er åpen og flytende.

Det er ikke heldig for noen part at en ansatt som er usikker skal på hjemmebesøk til en bruker de er usikker på, der må alle parter ha en åpen og flytende kommunikasjon for at kunne gi best mulig bistand til brukeren, det er brukerne som er grunnlaget for tjenestene våre. Men det kreves også at alle parter tar sin del av ansvaret og at alle parter får mulighet til å si sitt, ikke bare ledere og de som styr og planlegger hvordan tilbudene skal se ut.

Ija Nilsen

Brukerrepresentant for RIO

Sykepleierforbundet mener funn om Rop bekrefter bekymring Norsk sykepleierforbund (NSF) i Brønnøy er svært fornøyd med utviklingsprosjektet for Rop- og miljøtjenesten i Brønnøy.