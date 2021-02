Debatt: Dette er 7. klassingene på Nordhus opptatt av

Debatt

Hvorfor er hestefolk undervurdert?

Hvorfor er hestefolk undervurdert egentlig? Vi driver med noe kjempefarlig, og vi kontrollerer store dyr. De fleste hestefolk får slengt etter seg: - Du lukter, hestefolk er ekle, dere er svake, hesten gjør alt, ridning er ikke en sport osv...

Vi hestefolk er noe av det tøffeste som finnes. Vi er ikke bare sterke fysisk, men også psykisk. Den tanken rett før et stevne når du er usikker på om du klarer det. Eller når du skal du ut på byen med noen venner fra skolen senere på dagen, og så får du slengt etter deg: - Har du dusja etter du red eller? Selvfølgelig gjør vi det, hva tror dere? Jeg som rytter har ikke fått noe heldigvis, men det er fordi jeg blir respektert. Ikke alle ryttere blir respektert av alle i vennegjengen. Det var en rytter på elitenivå som ble mobbet på grunn av at hun red, og det endte med at hun tok livet sitt.

Jeg skjønner også at vi blir undervurdert, for vi bruker mye tid i stallen og får ikke så mye tid til vennegjengen, men dem trenger ikke å si stygge ting heller. Vi gjør det vi brenner for! Alle hestefolk har to sider, en side der vi bruker mye tid i stallen, men også en side der vi henger med venner og er med dem. Jeg syns det er litt dumt at ridning tar så mye tid, men når man får et bånd til en helt spesiell hest er det vanskelig å slutte. Man kan jo skaffe seg en hestepasser, men det kan bli veldig dyrt. Da må man kanskje velge om man vil ha mye tid til hesten, eller mye tid til venner? Mange velger begge deler, og da kan det bli litt lite tid til både hest og venner.

Som en oppsummering: Noen velger å slutte med hest for å få mere tid til venner, og noen velger begge deler. Jeg hadde valgt begge deler, og da hadde det blitt like mye tid til hest og til venner.

Margot E.B. Bendiksen

7. klasse ved Nordhus skole

Vi ønsker leksefri skole!

Jeg er ikke glad for at elever har lekser fordi de må bruke mye av fritiden sin på det.

Jeg har en forståelse over at det er folk som liker lekser, men vi må faktisk tenke på de som ikke klarer det.

Jeg tror at hvis det blir leksefri skole, vil flere av elevene ha mere motivasjon til å gå på skolen.

Jeg føler at jeg ikke lærer noe av lekser i det hele tatt.

Det er ikke bare foreldre som kommer hjem fra jobb og er sliten og slapp. Elevene har 6 timers skoledag med mye støy og bråk og deretter komme hjem og må gjøre mere skolearbeid.

Det blir ekstra vanskelig for de med dysleksi, ADHD, og spesielt de med utenlandske foreldre/flyktninger som ikke kan så mye norsk.

Jeg har selv ADHD og vet hvor krevende det kan være, men tenk på de som kanskje har foreldre som er narkomaner eller alkoholikere! Hvordan kan de få hjelp med leksene sine?

Fire av oss i 7. klasse på Nordhus skole gikk rundt i klassene og spurte om de ville ha leksefri skole, og dette ble resultatet: 92% av alle elevene ved skolen ønsker leksefri skole. Det er faktisk lærerne som må rette ALLE leksene vi får.

Kjære politikere! Dette skriver vi ikke for at vi ikke gidder å gjøre lekser, men for at det er viktig.

Håper dere vil gjøre noe med dette fordi det faktisk er en ganske viktig sak for elevenes framtid!

Elise Gimse (13) ved Nordhus skole

Leksefri skole!

Leksefri skole gir bedre læring.

Lekser forstyrrer min hverdag.

Hvorfor må vi egentlig ha lekser?

Er det fordi vi alltid har hatt det? Er det en tradisjon?

I Finland er det leksefrie skoler, og de har flinke elever.

Elevene der har litt lengre skoledager, men de gjør seg ferdig med skolearbeidet mens de er på skolen. Hvorfor kan ikke vi i Norge gjøre det samme? Finland har gode resultater i skolen, mens Norge ligger et godt stykke bak.

Jeg skulle ønske at vi i Norge hadde det slik som i Finland.

Jeg vil heller ha litt lengre skoledag, hvis jeg slipper lekser når jeg kommer hjem fra skolen.

På skolen kan jeg få hjelp av læreren og få gjort skolearbeidet raskere. Jeg ville vært mer motivert i timene når jeg vet at jeg ikke har lekser når jeg kommer hjem. Og jeg vil ha fått en bedre fritid, med tid til aktiviteter sammen med venner.

På Nordhus skole har vi i 7. klasse hatt en spørreundersøkelse. Vi spurte alle elevene på skolen om de ville ha leksefri skole. 92% av elevene svarte faktisk JA til leksefri skole!

Jeg har dysleksi. Det er veldig vanskelig med lekser når man har dysleksi, og man bruker minst dobbelt så lang tid på lekser som de andre. Jeg konsentrerer meg mindre på skolen, for jeg vet at jeg må hjem og gjøre lekser. Jeg blir umotivert, sliten og trøtt, og jeg føler at jeg har fast overtidsarbeid.

Når jeg er på trening på ettermiddagen, tenker jeg på at jeg må hjem og gjøre lekser. Jeg tenker mye på lekser og det forstyrrer min hverdag.

Det er heller ikke alle som får den leksehjelpen man trenger hjemme. Ofte kan man oppleve at både barn og foreldre blir lei, sur, sint og stresset når det skal gjøres lekser. Da blir det verken god stemning eller god læring.

Hva er bra med leksefri skole? Jeg mener vi vil oppleve bedre læring på skolen, bedre motiverte elever og vi får den hjelpen vi trenger på skolen. Skole = arbeid, hjemme = fritid og ro, og man kan gjøre fritidsaktiviteter uten å ha dårlig samvittighet. Trening gir god helse både fysisk og psykisk.

Jeg synes hverdagen vår heller bør være 8 timer arbeid, 8 timer fritid og 8 timer søvn.

Noen mener kanskje at vi lærer mer av å ha lekser. Men vi er sliten når vi kommer hjem fra skolen og det er ikke lett å sette seg ned med mer arbeid. Hvor mye lærer vi egentlig da?

Hvem av dere voksne vil ha mere jobb, når dere endelig har kommet hjem til familien?

Jeg vil at vi i Brønnøy skal få leksefrie skoler, og gå foran som et godt eksempel blant kommuner i Norge.

Dette vil gi bedre resultater og mer motiverte elever!

Vi skal lære hvordan vi skal få det når vi blir voksen.

8 timer arbeid – 8 timer fritid – 8 timer søvn.

Andreas Holm Høyvik

7. klasse på Nordhus skole

Leksefri skole!

Jeg syntes vi skal ha leksefri skole fordi leksene tar tid av fritiden vår. Det kan også gjøre oss frustrert og irritert.

Vi har tatt en undersøkelse som viser at 92 % av alle på Nordhus skole vil ha leksefri skole og 8 % vil ha lekser. Jeg tenker at leksene bruker mye tid av fritiden. Det kan også være noen som ikke får like god hjelp som alle andre, eller noen foreldre som ikke kan det vi gjør på skolen. Jeg syntes også at vi heller skal ha litt lengre skoledag og slippe lekser. Av og til sitter jeg hele ettermiddagen med lekser og da kan jeg ikke være med venner den dagen.

Jeg tror at hvis vi slipper lekse og har lengre skoledag så blir hverdagen lettere for barn/ungdommer. Læreren må jo også bruke tiden sin på å rette leksene våre. Tenk hvis at vi var en klasse på 50stk og læreren måtte rette alle de matteoppgavene og gå gjennom metoden vi brukte. Da har læreren kommet til å bruke hele helgen på å rette leksene.

Ett av argumentene for å ha lekser er at vi oppsummerer etter skoledagen som har vært. Da kan det hende vi husker mer eller til og med lærer noe nytt, det kan hende at lekser egentlig er veldig bra for oss. Da slipper vi kanskje å sitte på mobilen hele dagen.

Min mening er at vi skal ha leksefri skole på grunn av at da har vi resten av dagen til å gjøre ting vi vil.

Emma K. Aagård, 7.klasse ved Nordhus skole

Leksefri skole, er det så viktig? – en mening eller fakta

Lekser. Kjedelig, tar lang tid og er en aktivitet for repetering av skolefag. 92 % av elevene på Nordhus skole liker IKKE lekser og vil helst gjøre arbeidet på skolen. Det jeg foreslår er at en fort repetering før slutten av skoledagen hadde gjort mer eller like mye som lekser hjemme. Hvis du husker bedre ved å lese rett før du sover, så er det en mulighet at å repetere fagene fort med 2-3 spørsmål på slutten av dagen hadde vært enklere, fortere og bedre for trivsel.

Jeg skjønner godt at lekser er viktig for å lære og å repetere for å skjønne ting/fag, men er det så nødvendig med mye jobb? Det tar så lang tid både for elevene og lærerne sin fritid å rette, se igjennom og skrive leksene. Det er en bra ide og jeg skjønner hvor viktig (i teorien) lekser er, men det går utover elevenes humør, og det kan påvirke hvordan de gjør det på skolen. Når de gjør det dårlig på skolen, kommer de til å få mer lekse for å forbedre seg, men det hjelper sannsynligvis ikke.

For å oppsummere teksten jeg har skrevet, så er det så simpelt som det her:

Lekser er en god ide, men de utfører det på en dårlig måte, og det har jeg fått høre fra mange forskjellige elever.

Håper virkelig du som leser har fått et nytt perspektiv om saken hvis du ikke har det allerede, spesielt lærerne fordi jeg vet dere bruker masse tid på å lage og rette leksene. Hvis en oppsummering er så viktig så kan vi ta en 5 minutt tid etter skolen er ferdig for å spørre 1-2 spørsmål om hvert fag vi har hatt den dagen.

Isabell Hansen, 7 klasse ved Nordhus skole

Leksefri skole er nødvendig!!

Kjære politikere i Brønnøy kommune!

Lekser tar av fritiden til elevene, og det tar ikke minst av fritiden til lærerne. Det er lærerne som lager og retter leksene vi har.

En spørreundersøkelse viser at 92 % av elevene på Nordhus skole ikke vil ha lekse. Det er mange som har foreldre som ikke kan hjelpe dem med leksene enten fordi de har jobb, eller det kan være andre private årsaker til det.

Jeg vil heller ha litt lengre skoledag, enn å sitte hjemme med leksene. Jeg har foreldre som hjelper meg når jeg trenger det, men det er ikke alle som har det. Så jeg synes vi heller kunne ha hatt litt lengre skoledag og repetert litt på slutten, eller og ha lekser på skolen når læreren er der å kan hjelpe til med det.

Det er også noen som har foreldre som gjerne vil hjelpe dem, men ikke forstår det barnet/eleven lærer på skolen.

Man har jo lekse for å repetere det man har lært på skolen, så det er jo egentlig bare fint, men hvis man ikke helt forstod det man lærte, og ingen av foreldrene kan/har tid til å hjelpe deg, er det ikke lett for den eleven å gjøre leksene. I tilegg er det ekstra vanskelig for de med dysleksi eller ADHD.

Kjære politikere! Det er bare dere som kan gjøre noe med dette. Jeg håper dere kan ta opp denne saken, og få gjort noe med det.

Ally, 7. klasse ved Nordhus skole

Legalisering av Epa-traktor

I Norge er det ikke lov med Epa biler/traktor, og jeg synes det bare er teit å ikke få lov dersom Sverige får lov.

En Epa-traktor er som regel en Volvo/sportsbil som blir ombygd med nedsenket fart og lasteplan bak, men noen ser helt vanlig ut men fortsatt med nedsenket fart.

Epa er bra å ha og kjøre rundt med, og de kjører i 40 km i timen. Det synes jeg er lite, men bra sikkerhet. Flere kommer sikkert mer tidsnok til skole og mer for mange går jo på trening. Kanskje har noen foreldre på jobb som ikke kan kjøre dem til trening og skole. Å ha en Epa-traktor er gjenbruk av stakkars Volvo/sportsbiler. Og Epa-traktor er veldig praktiske fordi man kan kjøre den hele året. Mopeder/scootere er svært utrygge i forhold til Epa-traktorer.

Motargumentene:

Man må ha førerkort klasse b for å kjøre Epa-traktor. Men det er ikke lovlig pga at den er for lett til å bygge tilbake til vanlig bil og det er ikke original karosseriet. Det man bygger selv vet man ikke om er helt trygt siden det ikke er bygd av proffe. Det er sikkert mindre ulykker når det ikke er Epa-traktor i Norge.

Jeg synes at dette burde bli gjort noe med.

Julian Olsen Frismo

7. klasse ved Nordhus skole

Argumenter mot bygging på Toft

Hei! Jeg er 12 år gammel og jeg syntes at alle må ta vare på naturen vår.

Vi kan jo ikke leve uten natur. Du kan finne ut videre ting om bygging nede på Toft i denne teksten. Det er planlagt bygging av fisketanker ved turområdet Trimsteinen.

1. Det ødelegger en turplass

Skolen min har turdag hvert år på denne plassen, og jeg går ofte tur der. Når vi ikke har turplass så mister vi den gode opplevelsen på den spesielle turplassen akkurat der.

2. Naturen kommer ikke tilbake

Det kan ta ca. 650 millioner år før naturen kommer tilbake. Alle dyrene som bor der må flytte, også er det ganske mange ørn der som må flytte. Det er mange som bruker å gå der.

3. Det blir flere arbeidsområder

Det er bra med arbeidsplasser, men det finnes andre måter å få arbeidsområder, helst ikke på turplasser.

Vi vil jo ha flere penger, men natur er viktigere enn penger.

4. Hva andre tenker langt bort

De andre som bor langt bort fra turplassen tenker ikke så mye på naturen der borte, for de har aldri opplevd det.

5. Det er mange utryddingstruet planter og fugl der

Det er mange planter som kan lett bli utryddet. Det finnes planter som kan bli utryddet hvis det området forsvinner.

Vi må ta vare på alle plantene og dyrene. Plassen er svært mye verdt.

Tenk svært godt over dette før dere setter i gang!

Edvard Sæther, 7.klasse ved Nordhus skole

Kan man lære av gaming?

1. Gaming

Hei, jeg heter Aron og jeg er 12år. Jeg skal snakke om gaming, og om man kan lære noe av dette.

Jeg tror man kan lære av gaming. Gaming betyr å spille.

2. Hva andre sier

Forskere sier at de vil ha mer gaming på skolen. Jeg tror at man kan lære veldig mye av gaming.

Jeg har lært mesteparten av åtte-gangen på Minecraft.

3.Hva man kan lære om

Det er mange spill man kan lære av, for eksempel Minecraft, Fortnite og The crew 2. Det var 3 eksempler. På Minecraft kan man lære matte, språk og litt hvordan naturen er.

4. Hva jeg synes

Mange unger får mye mer å gjøre hvis de har iPad eller telefon å game på. De lærer veldig mye av å game og jeg anbefaler det. Mange voksne tror gaming bare er tull, men det er det ikke.

Man lærer minst én ting fra hvert spill man spiller.

5. Avslutning

Jeg håper dere voksne og barn lærte noe nytt av å lese dette.

Aron Eliesen Hanger

7.klasse ved Nordhus skole

Youtube

Youtube har mange gode og dårlige sider, for det meste gode, men det kan være en god del dårlige også. Nå skal jeg skrive litt om disse gode og dårlige sidene.

Gode ting med Youtube

YouTube kan være en nettside eller en app, men for det meste blir det brukt som en app. Det fins mange morsomme og gode YouTubere som for Eks: Lazarbeam, PopularMMos, MRfreshasian, Crayator, Lachlan, Muselk, Markiplier, Dawko og mange, MANGE flere. Dessverre finnes det også dårlige YouTubere som: Morgz, Morgzmom, Supreme og mange, MANGE flere.

YouTube er også et veldig fint sted og lære noe, som for eks: strikke, tegne, danse, fotball, håndball, hemmeligheter i noen spill, gaming, hvordan bygge et eller annet, origami, ulike type språk, matte, skriving, og bygge maskiner og utallige mange flere ting.

Dårlige ting med Youtube

Dessverre har YouTube også dårlige sider og videoer som ikke burde være der. Ikke fordi de er dårlige, det er fordi de kan gi misledende informasjon og skremme barn med ting som ikke er sant. Morgz er en dårlig YouTuber som lager det vi seere og gode YouTubere kaller clickbait. Clickbait er å ha noe i bildet/thumbnailen som ikke er i selve innholdet i videoen. Det er ikke bare Morgz som gjør det. Mange andre YouTubere gjør det også.

Det som mange ikke vet er at YouTubere tjener litt penger når alle fansene klikker på videoen. Det er ikke så mye penger, men det er penger. Derfor tjener dårlige YouTubere som bruker clickbait penger for noe som ikke engang er i selve videoen.

ALI-A er en god YouTuber, men han bruker clickbait og det ser du på thumbnailen han laget når Combat shotgun kom ut i Fortnite.

Combat shotgun så ikke engang sånn ut og den kunne ikke skyte noen fra så lang avstand, pluss at den kunne skyte langt, men ikke så langt, og den gjorde ikke så mye skade fra lang avstand = clickbait. Det er mange flere falske thumbnailer der denne kom fra. Legg også merke til hvor mange ganger denne videoen har blitt sett.

Her er en liste over YouTubere som lager clickbait: Shane Dawson, ALI-A, Joey Graceffa, Jenna Marbles, Morgz, Morgzmum, Ricegum, 5 minutes crafts, og mange flere som kommer til å ta flere år å skrive ned.

Det var det debattinnlegget om youtube. Ha det bra!

Sander Nikolai Langø

7.klasse Nordhus skole