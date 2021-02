Sjelden eller aldri har man fått så lite for 99 990 kr

Debatt

Agenda Kaupang med Rune Holbæk la fram sin foreløpige rapport for administrasjonsutvalget denne uka. Av det jeg leser i avisa, kommer han her med en rekke påstander og antydninger som jeg vil kommentere.

«Det har vært en viss ansvarsfraskrivelse i deler av prosjektet».

ROP ansatte «erkjenner nå» at det er behov for oppfølging for de sykeste også på kveld og helg».

«Jeg misunner ikke de som skal lede ROP-tjenesten», «Brev går forbi leder» og «Jeg håper dere blir provosert her».

Ja jeg blir provosert! Men det jeg blir provosert over, er Rune Holbæk.

En innleid konsulent finner det for godt å legge ansvaret for utilstrekkelige kommunale tjenester, på de ansatte i en av tjenestene. Det er ikke tegn på innsikt fra konsulenten på at dette er en lederoppgave som Brønnøy kommune ikke har løst på en tilfredsstillende måte.

Den direkte årsaken til at tjenestene ikke har fungert optimalt for brukerne er manglende evne/vilje til samhandling mellom helse og oppvekst, og i siste instans beslutningsvegring fra ledere.

I en av de første møtene med Agenda Kaupang ble en ansatt i ROP hengt ut av konsulenten for å stille kritiske spørsmål. Den ansatte ble sågar karakterisert som «illojal mot prosessen». Hvordan dette påvirker ansattes mulighet/ønske om å uttrykke seg under slike forhold kan vi bare spekulere i. Det konsulenten definerer som «ansvarsfraskrivelse» er relevante spørsmål fra ansatte. I stedet for å bli møtt på en konstruktiv måte, henger konsulenten ansatte ut som «vanskelige og lite samarbeidsvillige».

Det er ingen nyhet at det er behov for bistand på kveld og helg. Ikke for noen ansatte, brukere eller pårørende. Det behøver vi ikke kaste 99 990 kr ut av vinduet for å erkjenne. Det har aldri vært tvil om dette.

Utfordringen har vært hvilken tjeneste som skal utføre denne bistanden. Tjenesten som kommunen har valgt å organisere som en 8-16 tjeneste eller tjenesten som kommunen har valgt å organisere som en 24/7 tjeneste?

Så kan kommunen finne ut at det vil være mer fornuftig med en annen måte å løse dette på. Det er helt greit. Det som ikke er greit, er å legge dette ansvaret over på de som er ansatt i tjenestene.

Det er stygt når konsulent Holbæk sier han ikke misunner de som skal lede ROP-tjenesten. Underforstått og faktisk direkte, sier han at de ansatte er illojale og utviser en usunn kultur. Han viser til brevet sendt Driftsutvalget 15.des 2020.

Hva er dette brevet et uttrykk for? Føler de ansatte seg representert? Føler de at det har vært rom for å komme med innspill til arbeidsgruppa? Jeg tror ikke det. Men det har ingenting med nåværende leder av ROP å gjøre, som jeg opplever både som konstruktiv og åpen. Det har nok mer med hvordan denne prosessen har vært ledet på og historikken i forkant, der ansatte har blitt hengt ut offentlig av egen rådmann og blitt brukt som brikker i et spill mellom ulike fagområder.

Så fremfor å se på hva innholdet i brevet er, velger man altså i stedet å fokusere på hvor det er sendt!?

Jeg håper også at politikerne blir provosert over at innleide konsulenter går fram på en slik måte. Og jeg håper at de som ansvarlig arbeidsgiver, blir provosert over at det på nytt blir begått et overtramp overfor ansatte som faktisk hele veien har gjort jobben sin i tråd med det arbeidsgiver har bestemt.

Jeg håper ved neste korsvei at kommunen velger bort Agenda Kaupang og Rune Holbæk, og heller gjør jobben selv. Vi kan få til det uten å tråkke på ansatte.

Jeg vil beklage den behandlingen dere som ROP-ansatte har fått i denne saken, men håper likevel at dere, som dere alltid har gjort, står på videre for brukerne som trenger dere.

Kjartan Paulsen