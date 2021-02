Kan dere politikere i Brønnøy gjøre noe for oss ungdommer som er veldig bilinteresserte og ønsker en egen plass for råning?

Debatt

Vi er to gutter i 16-årsalderen som er veldig bilinteresserte. På fritida driver vi med motorsport og har også fått vært med litt i rånemiljøet. For bilinteresserte er råning en hobby, og vi har lyst til å kunne få fortsette med denne hobbyen i framtida.

Det er viktig å ha en hobby. Råning er også en sosial hobby. Det er dessverre altfor mange ungdommer som bruker det meste av fritiden sin inne framfor en skjerm. Sosial kontakt med andre er rett og slett helsefremmende. Å fylle tiden med noe meningsfylt, gir deg energi og mening i livet. Vi synes at kommunen bør tilrettelegge for et bredest mulig aktivitetstilbud slik at alle ungdommer kan få drive med den hobbyen som passer best for dem. Vi ungdom er ikke alle skrudd likt sammen, og derfor har vi heller ikke alle like stort talent for fotball eller håndball.

Vi har fått med oss at det har vært noen klager på bilmiljøet i Brønnøysund med sikte på rånemiljøet. Vi har forståelse for at høy musikk og motordur kan forstyrre roen i nærheten av boligstrøk og der folk ellers oppholder seg. Derfor mener vi at rånerne skulle hatt en egen plass, der vi kunne fått holde på med vår hobby innenfor trygge rammer, både i forhold til oss selv og innbyggerne. I mange andre kommuner i landet har de klart å få til dette.

Kan vi klare dette også i vår kommune? Kan det finnes en plass i nærheten av Brønnøysund som kan egne seg til dette formålet? Kan kommunen etter å ha fått nesten 100 millioner for Torghatten-aksjene, bruke litt av de pengene til en asfaltbane for motorsport?

Thorben Flatmo

Isak Aspaas