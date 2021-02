Om salget av Torghatten ASA

Debatt

Jeg kjøpte 6 aksjer i Torghatten Trafikkselskap i 1998. I de 23 årene som er gått etterpå har jeg kjøpt flere aksjer etterhvert som det ble mulig. Kjøpt og aldri solgt. I dag har selskapet mitt 166.000 aksjer i Torghatten.

Det gikk tidlig gjetord i bransjen om hvordan duoen Bjørn Johansen og Brynjar Forbergskog utviklet selskapet fra å være en lokal til å bli en regional transportør. Da duoen delte lag var det derfor knyttet stor interesse til hvordan TTS ville utvikle seg videre.

I dag vet vi svaret. Under Forbergskogs ledelse utviklet selskapet seg fra å være et regionalt selskap til å bli en lønnsom nasjonal gigant innen samferdsel. Så lønnsomt og så godt ble selskapet drevet at det i dag prises til 8,5 milliard kroner.

Men det var ingen selvfølge at det skulle gå slik. Veien frem til det selskapet vi kjenner i dag er brolagt av de utallige avgjørelsene som Forbergskog og hans ledere har tatt opp gjennom disse årene. Ingen vet hva det kostet dem av søvnløse netter i tvil og tro. Men i dag kan både lokalsamfunnet, selskapets passasjerer og aksjonærer ta del i resultatet av ledernes og de ansattes samlede innsats for selskapet.

Som aksjonær i Torghatten tillater jeg meg å sende en særskilt takk til Forbergskog for den renhårige måten han har gjennomført avtalen med den nye eieren på. Med sin posisjon i selskapet ville det trolig vært fullt mulig for han å forhandle frem større fordeler for seg selv og sine enn det de øvrige aksjonærene ville ha fått. Tilbudet fra den nye eieren viser at det gjorde han ikke. Han delte likt.

Trondheim, 06.02.21

Bjørn Smeby