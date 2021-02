Når det ubehagelige blir synlig

Debatt

Det finnes en komfortabel følelse i det å vite at verden rundt seg er slik en selv oppfatter den, andre mennesker og seg selv. Det menneskelige i dette er åpenbart. Og det er vel akkurat dette komfortable rundt seg i vante omgivelser som trengs for å forme en som menneske – hva som gir negative eller positive tilbakemeldinger er med på denne prosessen.

Når en snakker om det samiske, som fornorsket same til en ikke-same, kan en oppleve at en pirker borti denne komfortable sonen med noe ubehagelig. Det kan være at en får tvilende spørsmål tilbake angående ens nedarvede stamtavle, eller at en kan se vedkommende direkte vrir seg i stolen som en mark på en krok. Klar til å hives på hav. Og ja, det kan være forskjell på når en same spør en annen same om slektsforhold, da en ser etter felles aner, enn når en som ikke er same spør. Merkelig nok, men en merker det i tonefall og den syrlige skepsisen en kjenner surrer bak ordene.

Men, en blir dreven i hvordan en møter slike situasjoner. Majoriteten mener ikke noe vondt, de fleste er nysgjerrig. Oppriktig nysgjerrig. Og de fleste kommer ikke med ville konspiratoriske teorier om en samelandsbevegelse i sterk opprykk, klar til å ta over plassen til det snart forminskede norske folk, der de selv vil se seg selv som en språklig og kulturell minoritet om hundre år. Vi er forbi den tiden der en var redd for slikt. Heldigvis!

I dag fins mest etterdønningene av denne frykten. Den lever gjennom etterkommere av de som var redd samenes nyoppståtte pågangsmot for egen autonomi som folk. Den lever enda gjennom samevitser og hets, der en ubevisst og bevisst prøver å fremstille samer som dumme, uansvarlige og uredelige. Den eksisterer enda i det at en føler motvilje i det å heise opp det samiske flagg på samenes nasjonaldag. Den finnes enda der når en nekter å sette seg inn i et samisk perspektiv, i det at en enda ser kongeriket Norge som en nasjon alene. Den finnes så sterkt der en ikke vil forstå hvorfor akkurat det å ville navngi kommuner på samisk, ha et språk og vise at samisk kultur er mer enn det en ser i skolebøkene, er så viktig. Den samiske kulturen er i fiske, jakt og båtbygging. Like mye som den er i det som alt annet mellom hav, land og by. Den har ikke vært isolert vekk, men gått parallelt med den norske. Lenge før det ble satt noen grenser for nasjonalstaten Norge. Og om vi skal unngå at ville konspiratoriske teorier får grobunn nok en gang i folkesjela, kan en ikke sitte stille i båten.

Det å kunne gå parallelt med hverandre, er det en ønsker. Selv hvor sint og frustrert en kan bli når andre ikke vil forstå, i det at det strukturelle rasistiske synet på samer enda er til stede så lenge en velger det komfortable. En vil være likestilt og likeverdig. En vil komme til et nivå der det ikke trengs å rette opp mer i den uretten som har blitt gjort. Og frem til da må det svi litt i det en krever å få det som majoriteten har tatt for gitt at de allerede har. Det må bli ubehagelig før det blir behagelig og en blir ikke skikkelig synlig i omgivelsene om en ikke kan vises.

Lïhkkuos biejvieb! (Umesamisk)

Vuärrbe bejvijn! (Pitesamisk)

Læhkoe biejjinne! (Sørsamisk)

Vuorbbe biejvijn! (Lulesamisk)

Lihkku beivviin! (Nordsamisk)

Camilla Tranås Kristiansen, studerer Nordområdestudiet ved Nord Universitetet og er stolt sjøsame fra Vega