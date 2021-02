Debatt

I gårkveld sat eg og såg på TV-programmet 71 grader nord. Her går det ut på at to lag konkurrerer om å kome først til forskjellige mål ute i naturen. Det skal også være en god del "æksjen" og utfordringar undervegs.

Denne gongen var det Lomsdal-Visten nasjonalpark som var "arena" for programmet. Begge laga vart sett iland i Storbørja og skulle ta seg fram til eit endeleg mål ute i Vistenfjorden. Veret var godt - og laga bestod av ei rekke interessante folk med nokså varierande grunnlag for utfordringar ute i naturen.Det er alltid artig å sjå kjente trakter på TV, og dette området er verkeleg noko å vise fram for det norske folket.

Likevel skurrar det litt for meg når naturen i slike program i stor grad blir fokusert på som ei rekke hindringar i kampen mot klokka og konkurrerande lag. At natur og uteliv byr på både mentale og fysiske utfordringar, er jo berre bra. Men det må ikkje bli slik at alle turar skal vere så hesblesande, stressa og prega av konkurranse. Ein må også ha tid til å sjå seg om, undre seg og berre sette seg ned av og til. I mål kjem ein vel tidsnok.

Steinar Hansen

