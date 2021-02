jeg synes faktisk at dette med å ikke flagge på samefolkets dag er systematisert diskriminering og burde vært avskaffet for lenge siden

Debatt

Før du leser dette innlegget så vil jeg at du skal tenke over dette spørsmålet: Hvordan føltes det å ikke kunne feire 17. mai på «normalt» vis i 2020, og ikke se 17. mai toget med alle norske flagg i hver barnehand? Det jeg nå skal fortelle om er en sak som har kommet opp hvert år i forbindelse med feiringen av samefolkets dag, 6. februar.

Dagen som skal være en festdag. Dagen hvor en kan kle seg opp i det fineste en eier, og spise god mat og synge sanger, litt sånn som 17. mai egentlig. Likevel er denne dagen noe mange samer gruer seg til.

Jeg kan kun snakke fra mitt eget perspektiv, men jeg vet at det er mange samer som sitter med den samme klumpen i magen og i halsen. Man vil bare feire dagen, men dette er tydeligvis lettere sagt enn gjort, da samfunnet fortsatt trenger en holdningsendring rundt det samiske.

Jeg er født og oppvokst på Helgeland. Her har jeg mine røtter både fra kyst – og innlandsområdene. Jeg har gått på barne- og ungdomsskolen i Vik i Sømna kommune. Hvert år rundt denne tiden var jeg like spent på om kommunen hadde husket å heise opp det samiske flagget utfor kommunehuset vårt, som så å si ligger vegg i vegg med skolen i Vik. Da jeg så flagget vårt vaie i vinden i en kommune der det «ikke bor samer», så var det en deilig følelse å beundre det. Jeg ble husket, og jeg ble sett på som same, en same som har en plass her i Norge!

Det er et prinsipp at det samiske bør og skal vises, og i hvert fall på samefolkets dag! Da skal flagget heises til topps. For husk at Norge er tuftet på territoriet til to folk, nordmenn og samer!

For noen kan denne følelsen sammenlignes med 17. mai, når flaggene vaier fra hus til hus og vi synger nasjonalsangen. Men det er likevel ikke alle som har like godt forhold til 17. mai eller 6. februar. Det er to meget ømme punkter siden norsk og samisk historie ikke alltid har vært side om side. Det norske skulle fremmes, og alt som ikke var norsk skulle bort! Dermed er denne dagen, 6. februar kanskje en dag man gruer seg ekstra mye til.

Jeg skulle bare ønske at når 6. februar er en offisiell flaggdag i Norge, så burde det være en selvfølge at det samiske flagget skal til topps! Om en kommune ikke velger å heise det eller «glemmer» bort dagen, så sender man ut signaler om at der ikke finnes samer lengre! Man blir usynliggjort og ikke anerkjent for det man har måttet tåle gjennom generasjoner. Det er rett og slett flaut av kommunene å ikke heise flagget!

Jeg kvier meg for å bruke «rasismekortet», da en så lett kan få dette krenka spørsmålet slått tilbake i ansiktet. Men jeg synes faktisk at dette med å ikke flagge på samefolkets dag er systematisert diskriminering og burde vært avskaffet for lenge siden. Man er ikke verdt et flagg en gang, skjønner du følelsen? Det er som å ikke få feiret 17. mai på ordentlig vis, slik som i 2020.

For meg er både 6. februar og 17. mai to like viktige dager. Det er mine nasjonaldager, for jeg er ei norsk samedame som elsker å pynte meg og feire med ekstra god mat og familie og venner.

Så til slutt vil jeg bare takke Sømna kommune, min hjembygd for at de har flagget med det samiske flagget så lenge jeg kan huske! Det hjalp en ensom liten samejente å vokse litt mer for hvert år! Og til de kommunene rundt på Helgeland som enda vurderer om en skal heise det eller la det vaie på halv stang.

Det e nok no! #daelienuekie

La oss få feire denne dagen slik som vi selv ville ha feiret 17. mai!

Lahkoe biejjine! (Sørsamisk)

Lihkku beivviin! (Nordsamisk)

Vuorbbe biejvijn! (Lulesamisk)

Ramona Kappfjell Sørfjell