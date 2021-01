Helgeland tingrett som distriktspolitisk virkemiddel

Debatt

Dagens tingrett omgjøres da til et rettssted innenfor den nye Helgeland tingrett og dermed er 101 års historie som eget sorenskriverembete avsluttet. Dette må selvsagt respekteres, samtidig som vi for i det minste å begrense sentraliseringseffekten av dette, også må kunne stille krav til det nye tilbudet.

Domstoladministrasjonens – og Rana tingretts – plan synes fortsatt å være at hovedsetet for den nye domstolen legges til Mo i Rana, med den nåværende felles sorenskriver for de nedlagte tingrettene som øverste leder. Her har man for lengst etablert romslige lokaler med god rettssalskapasitet og dommerkontorplass. Hovedtyngden av dagens dommerkorps er også allerede lokalisert hit. Det samme gjelder for advokattilbudet på Helgeland. Dette vil i praksis føre til at hovedtyngden av fremtidige rettssaker etter hvert også blir avviklet her. Både praktiske og økonomiske forhold tilsier det. Det gjelder særlig for saker som i dag behandles lokalt ved andre rettssteder. I neste omgang vil dette naturlig medføre nedbemanning ved disse rettsstedene. Om ikke lenge vil de øvrige rettsstedene, slik som Mosjøen i dag, være helt uten fast bemanning.

Dette er en utvikling som både må og kan forhindres gjennom et aktivt engasjement fra de distrikter som berøres negativt av dette. I begrunnelsen for endringen fra departementet er det verbalt holdt åpent for på hvilken måte den praktiske etableringen av nye sammenslåtte domstolene skal skje. Her bør det for Helgelands del være rom for konkrete alternative forslagsinnspill fra lokalt hold. Min oppfordring til alle her som er opptatt av et godt stedlig tjenestetilbud, blir derfor at man i valgåret 2021 engasjerer seg aktivt i arbeidet med å påvirke utformingen av den nye tingretten.

Som et erfaringsbasert bidrag til en for hele Helgeland bedre løsning enn den som fra Domstoladministrasjonen lenge har vært arbeidet for, har jeg forsøkt å stille opp noen krav til oppbygging av og innhold i det nye; ordninger som samtidig vil være både god rettspolitikk og god distriktspolitikk!

1. Før nyordningen iverksettes må alle de berørte kommuner og brukere, samt de ansatte ved de nedlagte embetene bli hørt hva gjelder lokalisering og dimensjonering av hovedsetet og organisering og bemanning ved de andre rettsstedene.

2. Utlysing og tilsetting av ny embetsleder bør først skje når nødvendig avklaring foreligger. Planlagt iverksetting av nyordningen fra 1. mai 2021 må derfor foreløpig utsettes.

3. Av geografiske og kommunikasjonsmessige årsaker må hovedsetet for domstolen plasseres mer sentralt i regionen. Utvikling av dagens tingrett i Sandnessjøen peker seg da naturlig ut som den beste løsning.

4. Domstolsleder/sorenskriver skal ha sitt faste kontorsted her og medregnes med som en del av hovedsetets samlede dommerressurser. Domstolsleders administrative oppgaver må tillegges en kvalifisert administrasjonsleder ved hovedsetet med fagansvar for virksomhetsplanlegging, budsjett og økonomi, samt personalforvaltning og daglig drift for samtlige rettssteder.

5. Det må i Sandnessjøen snarest etableres nye tidsmessige rettssals- og kontorlokaler tilpasset et realistisk behovsanslag.

6. Det skal fortsatt være varig bemannede rettssteder i Brønnøysund og Mo i Rana.

Ved alle rettssteder må det være en fast stedlig minimumsbemanning på minst to dommerårsverk, hvorav minst en som embetsdommer/avdelingsleder. Ved alle rettsstedene må det blant saksbehandlerne være en kontorleder med særlig ansvar for lokal saksavvikling.

7. Bemanningen ved hvert rettssted skal være tilstrekkelig til å dekke det lokale behovet, for på den måten å kunne unngå kostbare og belastende rettsreiser for både ansatte og brukere.

Ledig kapasitet ved et rettssted kan i stedet nyttiggjøres gjennom innbyrdes omfordeling av egnede oppgaver mellom rettsstedene.

Mitt håp er at hvordan man faktisk vil løse disse spørsmålene kan bli en del av debatten om hvilken distriktspolitikk man i den neste stortingsperioden kan forvente.

Brønnøysund 25. januar 2021

Roald Tørrissen

Sorenskriver i Brønnøy 1994–2016