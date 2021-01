Lovlig, men urettferdig!

Debatt

Styret i frivilligsentralen hadde planlagt markering på lørdag 23. januar 2021 foran det mye omtalte bankbygget i Vevelstad. Vi ønsket med dette å rette oppmerksomheten, på en hyggelig måte, mot vår side av saken.

Dessverre er vi meget uheldig og både stormen Frank og Corona-restriksjoner gjør at vi ikke vil gjennomføre markeringen.

Onsdag 27. januar 2021 er den store dagen der kommunestyre i Vevelstad skal stemme for eller mot etablering av et næringshus i bankbygget. Og for vår del begynner tiden nå å renne ut.

Januar 2014 skrev vi vår første henvendelse til kommunen med ønske om etablering av frivilligsentralen i det da tomme bankbygget. Ingen svar.

Oktober 2015 skrev Vevelstad Ungdomsråd en henvendelse med ønske om etablering i samme bygg. Noe som en måned senere ble støttet skriftlig fra frivilligsentralen, der det positive med samlokalisering ble påpekt. Ingen svar.

Så ble bygget i noen år brukt til Voksenopplæring, men etter at det ble avviklet skrev styret i frivilligsentralen i mai 2019 en ny henvendelse med samme spørsmål.

September 2019 ble saken tatt opp i kommunestyre. Rådmannens innstilling var tydelig «Vevelstad kommune flytter Frivilligsentralen fra lokalene til Eiendomsselskapet til gamle bankbygget, der det også skal være arealer til ungdomsaktiviteter». Vedtaket som da ble gjort var følgende «Saken utsettes til nytt kommunestyre er etablert. Saken må ta med konsekvenser for ungdomssatsing i Ridehallen og renhold, samt behandles først i formannskapet, da den innehar elementer av økonomi i seg». Sannsynligvis var den avventende holdningen også begrunnet i det faktum at det på den tid var mye usikkerhet knyttet til alle landets frivilligsentraler sine fremtider i forhold til statstilskuddet.

Da frivilligsentralene i juni 2020 fikk den glade nyheten at ‘vårt statstilskudd’ igjen var øremerket, og det i overskuelig fremtid fremover, ga vi direkte beskjed til kommunen, med i tanken at vi nå kunne få bankbygget.

September 2020 gjør kommunestyret følgende vedtak «Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med styret i Frivilligsentralen og ungdommene i kommunen om flytting til nye lokaler, enten til Bankbygget eller til Rådhuset. Muligheter, kostnader, fordeler og ulemper ved alternativene utredes. Eventuelle økonomiske kostnader ved tilpasninger til nye lokaler innarbeides i budsjett for 2021».

Samtlige fikk snakke med kommunedirektøren en gang og ga da tydelig til kjenne hvor gjerne etablering i bankbygget var ønsket. At det var en satsning som skulle komme alle, ung og gammel, til gode og det mot en meget lav kostnad. Og at etablering på rådhuset ble sett på som et dårlig alternativ.

Fra fortrolig kilde vet vi at saken ble ferdig skrevet av administrasjonen mot slutten av oktober og at den var nokså i vår favør.

Men så plutselig kom ikke "vår sak" opp i kommunestyre i november og heller ikke i desember. Og nå? Ja nå har vi lest i avisa at det skal etableres et næringshus i "vårt bankbygg".

Så lovlig sett har det kanskje ikke skjedd noen ulovligheter, men saksgangen i dette oppleves selvfølgelig som meget urettferdig! Burde kommunestyre ikke først ha behandlet "vår sak", før det plutselig skal stemmes over en helt ny sak som omhandler samme bygg?

Alt vi ønsker er å bli hørt av kommunestyrerepresentantene. Vi ønsker at de blir sett i stand til å ta en avgjørelse bygget på riktig informasjon der alle parter har blitt hørt.

Vær så snill og la dette bli til en riktig demokratisk prosess. Utsett den endelige avgjørelsen om bankbyggets fremtid. La oss presentere våre planer. Få innstillingen fra råd for eldre og funksjonshemmede og fra ungdomsrådet. Hør på lokalbefolkningen hva de ønsker seg mest.

Bli godt informert om alle fordeler og ulemper. Og ta så en endelig bestemmelse for vårt elskede bankbygg!









22.01.2021

For styret i Vevelstad Frivilligsentral,

Else Gunn Nergård

Greta Bantow

Jørgen Enoksen

Unn Helen Nergård