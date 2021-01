Fri eksos?

Debatt

Jeg skriver dette i anledning byggesaken formannskapet skal behandle onsdag, hvor Gunvald Eilertsen, leder for plan og utvikling, har foreslått at SN Sør AS skal få bygge et 8,5 meter høyt bygg på vestsiden av vår bolig og at de skal få unntak fra bestemmelsen om at det ikke skal være parkering/bolig i førsteetasje. Der vil SN sør AS lage parkeringsgarasje. I nordlig retning legger Eilertsen opp til at bygget kan få strekke seg fram til 2-2,5 meter fra Frøkenosen, slik de har søkt om. Altså helt inntil byens perle.

Eilertsens saksframlegg overrasker av flere grunner. Han har for det første forvekslet personer. Det oppgis at nabokommentaren kommer fra min mann (som er redaktør i Brønnøysunds Avis og derfor ikke kommenterer saken utover nabouttalelsen vår) og Kathrine Haugen, som er min søster, bosatt i Sømna. Feil kan skje, jeg mistenker ikke administrasjonen for annet enn å ha hatt det litt travelt. Men ikke akkurat offentlig forvaltning på sitt beste. Problemet er at det virker som om også vurderingen av saken, som vi fikk brev om uken før høstferien, har gått i hu og hei.

Derfor kan en utbygger få ja og en annen nei til gateparkering Onsdag skal formannskapet vurdere to søknader om dispensasjon for å bygge parkeringsplasser på gateplan i sentrum.

Eilertsen ba i desember formannskapet om en prinsippavklaring om parkering i førsteetasje i sentrum, slik det ble gitt tillatelse til for utbyggerne i Storgata 68 (Lokalmatbutikken-tomta). Et enstemmig formannskap ga signal om at dette prinsippet fortsatt skal gjelde, men Eilertsen synes altså ikke dette bør gjelde for vår nabotomt.

I vår nabokommentar ba vi om at bygget trekkes sørover, så det ikke kommer to meter fra Frøkenosen. I sakspapirene heter det at utgangspunktet for valgt løsning er kostnadsutfordringen ved å legge parkeringen under bakken, fordi man kommer i konflikt med tidevannssonen.

Er dette et argument som for plansjefen skal veie tyngre enn hensynene til byutvikling og allmennhet? Er det politikerne som skal bøye av fra prinsippene dersom byens mest erfarne byggemiljø har gått for høyt i budrundene på denne sentrumstomta eller ikke kjent til grunnforholdene over veien fra sine egne kontorer? Til opplysning ble SN Sørs kjøp av tomta tinglyst fem måneder før politikerne overraskende godkjente parkering i førsteetasje på den tidligere Lokalmatbutikken-tomta. For meg fremstår det derfor rart at de har en forventning om at dette skal godkjennes når de byr på tomta.

Det hører med til historien at før vi etablerte oss i Frøkenosveien 2 bodde vi på Farmen. Vi trengte større bolig, og presenterte et forslag om tilbygg med kommunen. Tilbakemeldingen var at det foreslåtte tilbygget ikke var i tråd med byggeskikken i gata - og at det ikke tok hensyn til lys/solforhold til vårt eget hus. Det planlagte tilbygget som vi fikk tegnet av arkitekt var innenfor alle rammebestemmelser, og noe vi hadde investert tid og penger i. Dette fikk tommel ned av kommunens saksbehandlere, av «estetiske årsaker». Jeg savner en vurdering i Eilertsens saksbehandling av hva en 8,5 meter høy og 35 meter lang brunsnegle av en bygning som starter sør for vår bolig og ender nøyaktig på nordspissen av den gjør med våre lys/solforhold.

I sakspapirene står det at utbygger er blitt oppfordret til å trekke bygget lengre sør og ha parkering nord på eiendommen, men det har «utbygger ikke ønsket.» Ferdig med den saken!

Jeg har forståelse for at det bygges i sentrum. Men skal det være «fri eksos» når utbyggere åpenbart har parkeringshus i førsteetasje og en 8,5 meter høy fasade to meter fra Frøkenosens bredd som forutsetning for å tjene nok penger? Eller skal politikerne holde på prinsippene og få dem til å bygge slik at innbyggerne fortsatt kan ha litt «luft» ved Frøkenosen? Dette er byens perle, og på mange måter det som gjør Brønnøysund til Brønnøysund.

Jeg opplever heller ikke at jeg (og min familie) som nabo er hensynstatt på noen som helst måte av verken utbygger eller kommunens saksbehandler.

Avslutningsvis i saksframlegget har rådmannen kommet med følgende oppsiktsvekkende konklusjon: «Etter rådmannens vurdering vil en dispensasjon her derfor ikke gi grunnlag for presedensvirkning for andre boligprosjekt som omsøkes innenfor sentrum av Brønnøysund». Jeg kan ikke nok om juss og presedens, som det ofte vises til i forbindelse med domsavsigelser, men har ikke unntaket som ble gitt på «Lokalmattomta» allerede ført til at det søke om unntak fra gjeldende bestemmelser?

Eilertsen velvilje synes å bygge på en oppfatning om at man må føye utbyggerne, så man får «utvikling» i byen. «I alle byutviklingsprosjekt er antallet boenheter en avgjørende premiss for det økonomiske grunnlaget for en realisering, og valgt løsning er nok i dette tilfellet som andre en avveining av dette opp mot andre hensyn som bomiljøkvaliteter og konsekvenser for omgivelsene».

Så da sier man i realiteten at hensynet til økonomisk gevinst for utbygger overstyrer bomiljøkvalitet og konsekvens for omgivelsene. Det var en forfriskende innslag av ærlighet som alle bør merke seg.

Dette er ikke bare min bokvalitet og mine omgivelser, men alle som allerede er etablert rundt Frøkenosen. Bolyst er et ord som kommunen opererer med, både for å lokke til seg innbyggere og beholde de som er her. Det skal til og med leies inn en «influenser» for å bygge opp omdømmet, likerklikk og #.

Da skal dere få et råd helt gratis av meg, se på det vi har som er unikt og dyrk det. Frøkenosen er unik. Ingen andre byer har en sånn perle. For meg er den “et smykke i den perla som vi bor i” for å sitere en kjent sang. Det hadde vært naturlig at Frøkenosen skal gå hånd i hånd med den fantastiske byparken vi har fått, til glede for både besøkende og fastboende. Ikke steng Frøkenosen inne med en koloss av en bygning som ikke hører hjemme her.

Nå må politikerne vise at de tør å tenke på «de lange linjene» når det gjelder byen vår. Spørsmålet er om alt skal godtas, eller om man skal sette krav til bygg som vil prege sentrum i årevis, lenge etter at jeg har fått min egen private «parkeringsgarasje» på andre siden av Kirkehaugen.





Sissel Haugen

Frøkenosen 2

Brønnøysund





NB: Sissel Haugen er gift med Matti Riesto, som er ansvarlig redaktør i Brønnøysunds Avis. Riesto har ikke vært involvert i vurdering eller publisering av dette leserinnlegget - det redaksjonelle ansvaret er delegert til nyhetsredaktøren. Plansjef Gunvald Eilertsen er gitt anledning til å imøtegå leserinnlegget, men ønsket ikke å kommentere saken. Red.