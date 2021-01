Brønnøysund som senter og nav

Debatt

Vi har – gjennom 15 år – tatt til orde for å utvikle Brønnøysund som senter for reiseliv og turisme på Helgelandskysten og i Ytternamdalen. Noe som også er i tråd med ønsker som politikerne i Brønnøy har gitt uttrykk for gjennom mange år.

Vi har, gjennom skisser, vist hvordan slik utvikling kan gjøres, vi har vært klar på at utbygging må skje trinnvis – men vi har også vært klar på at planene må være helhetlig. Og vi har vist til at en slik utvikling og utbygging kan og bør sees i sammenheng med utvikling av «Brønnøysund Kultur og Aktivitetspark».

Brønnøysund Kultur- og aktivitetspark

Vi har vist til hvordan man har gjort og gjør slike prosjekter mange andre steder der forutsetningene ligger dårligere til rette enn her, og vi har vist til at en slik park med mellom annet utendørs- og innendørs bade- og svømmeanlegg og et oppgradert Samfunnshus til regionalt kulturhus etc., kan realiseres og drives utenfor kommunens budsjetter – hvis man gjør tingene riktig. En slik kultur- og aktivitetspark vil utvilsomt være et flott tilbud til lokalbefolkningen, ikke minst til barn og unge, og det vil være et tilbud som vil kunne bidra til at folk velger å bosette seg her – gitt at det også er arbeidsplasser å få, og at andre tilbud, også kommunale, er godt utviklet.

Brønnøysund lufthavn

Vi har også vist til det kan gi store ringvirkninger og at det kan realiseres mange hundre arbeidsplasser i Brønnøy og Brønnøysund, på Sør-Helgeland og i våre naboregioner i årene som kommer hvis dette sees i sammenheng med oppgradering av Brønnøysund lufthavn.

Så langt har vi ikke mottatt et eneste svar fra Brønnøy kommune på de mange henvendelser vi har gjort angående disse planene. Og de gangene vi har bedt om å få igangsette utredning rundt disse ideene – uten kostnader for kommunen, har dette blitt avslått.

Brønnøysund og Sør-Helgeland har nå en mulighet som man ikke har hatt noen gang før. Ved salget at Torghatten ASA, vil om lag 4 mrd. kroner havne på konto til selskap og privatpersoner i regionen – det aller meste i Brønnøy og Brønnøysund.

Utviklingsselskap

Paul Birger Torgnes har tatt til orde for etablering av et utviklingsselskap som skal ha som målsetting å bidra til utvikling av bærekraftige arbeidsplasser og annen utvikling i kommunen – både i e-post, mellom andre sendt til Brønnøy kommune, og i innlegg i dagens BA.

Vi har nå på nytt henvendt oss om tillatelse til å starte slik utredning vi har bedt om siden 2009 – uten kostnader for Brønnøy kommune. Vi er også i dialog med en av de store aktørene i Norge innen reiseliv- og turisme. De finner våre planer og ideer interessant og kommer gjerne til Brønnøysund for å drøfte mulighetene vi har skissert med Brønnøy kommune og lokale næringsaktører.

Velger Brønnøy kommune fortsatt å forholde seg taus og negativ?

Med vennlig hilsen

Sør-Helgeland Utvikling AS

Kjell Inge Johnsen

Daglig leder