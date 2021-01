Selvsagt vil jeg ha et statlig vinmonopol

Debatt

Jeg blir utfordret i dagens avis av Pernille Huseby, generalsekretæren i Rusfeltets samarbeidsorgan, om jeg vil sette Vinmonopolet i fare. Jeg kan aller først fastslå at – Nei det vil jeg absolutt ikke.

Ja, jeg skal innrømme at da jeg ble myndig og fikk lov å handle på polet så var det med skrekkblandede følelser. Jeg var ikke bevandret i alkoholens muligheter og det var ikke spesielt hyggelig å stå i lange køer og vente på at det ble din tur til å handle. Ekspeditørene stod bak en skranke og de fristende vinrekkene stod langt innover i lokalet – utilgjengelig for meg. Jeg måtte forholde meg til en varekatalog med navn på viner som jeg ikke kunne uttale – og i frykt for å uttale navnet feil eller vite hvilken vin som passet til hva, kom jeg ut med norsk rødvin. Så på det tidspunkt og i den settingen var jeg tilhenger av å få vin ut i butikk, slik at jeg selv kunne velge hva jeg ønsket av vin eller andre produkter.

Det var den gang da. De ansatte var nok like kunnskapsrike og hyggelige, men rammene rundt gjorde det til en rimelig trist opplevelse.

Men slik er det ikke i dag. Vinmonopolet har gått gjennom store endringer med at åpningstidene er blitt noe lengre, men ikke minst – de har fått bygge om fra skranker og store lagre til åpne butikker med hyller og tilgjengelig betjening. Dermed er de fleste av oss tilfredse med tilbudet, og selv liberale Høyre-folk slår ring om et statlig monopol.

Selv må jeg si jeg setter aller mest pris på den kunnskapen og servicegraden jeg opplever hos de ansatte ved Vinmonopolet i Brønnøysund.

Med dette som bakteppe kan jeg slå fast at Høyre, også med de foreslåtte endringene i partiprogrammet, fortsatt vil bevare Vinmonopolet. Selv om kan være en del politikere i voksen-Høyre tidligere har kjempet for vin i butikk, er dette ikke lenger et tema i vårt parti.

Huseby påstår at Høyres programkomité har foreslått en omfattende liberalisering av alkoholpolitikken. Da må jeg nesten spørre om hun har lest riktig partiets programutkast.

Dette er hva førsteutkastet sier om alkoholpolitikken:

Redusere særavgifter på enkelte grensehandelsutsatte varer.

Utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende.

Tillate salg av alkohol opp til åtte prosent i dagligvarebutikker.

Tillate alkoholsalg i butikk frem til klokken 23 på hverdager og lørdager.

Bevare et offentlig vinmonopol, men tillate dette å holde åpent til klokken 2000 på hverdager og lørdager.

Senest høsten 2020 ble regjeringen og FrP enige om de første justeringene i særavgifter på enkelte grenseutsatte varer. Dette er et tiltak for redusert grensehandel som støttes av mange partier. Det andre og tredje punktet handler om at lokale produsenter av øl og cider skal kunne få selge sine produkter direkte til turister og andre som besøker deres lokale gård, og i nærbutikken.

Dette er en fornuftig næringspolitikk som vil komme mange bønder og distrikter til gode. At vi til sist også foreslår å utvide salgstiden på alkohol vil nok heller ikke bidra til at Vinmonopolet forsvinner. Tvert imot vil det kunne bidra til at mer av alkoholsalget kommer inn i regulerte former.

Det er altså ingen grunn til bekymring. De nye forslagene er jeg trygg på at vil bidra til å sikre oppslutningen både om Vinmonopolet og om den fornuftige norske alkoholpolitikken.

Stortingspolitiker Margunn Ebbesen

Nordland Høyre